В Йыхви выступит квартет лучшего французского джазового пианиста

Пианист марокканского происхождения Жан-Мари Машадо - музыкант с классическим образованием, полный импровизационного и творческого духа. Ему нравится называть себя современным композитором, открытым для многих направлений.

В течение последних тридцати лет он культивировал джаз, писал композиции для классических ансамблей и участвовал в интердисциплинарных проектах.

Во всех них чувствуется его культурное наследие: родился и провел детство в Марокко в семье матери итало-испанского происхождения и отца-португальца, учился классическому фортепиано у Катрин Коллар и пришел к джазовой музыке как самоучка во Франции. Таким образом, его творчество не знает национальных границ и сплавляет разные культуры и языки в единое музыкальное целое.

Для своего последнего альбома "Majakka" (по-фински "majakas" - название было выбрано из-за красивого звучания слова) пианист собрал произведения, которые со временем добавили красок его музыкальному пути и вдохновились его культурным наследием.