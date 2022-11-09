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Isamaa еще не определилась со своим предвыборным списком в Ида-Вирумаа

Северное побережье
Isamaa еще не определилась со своим предвыборным списком в Ида-Вирумаа
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Фото: Internet

Входящая в правительственную коалицию партия Isamaa пока не определилась со списком своих кандидатов на парламентских выборах в округе Ида-Вирумаа, пишет rus.err.ee.

Об этом в среду в разговоре с корреспондентом rus.err.ee сообщил руководитель отделения Isamaa в Ида-Вирумаа Айво Тамм.

"Пока список в этом регионе у нас не составлен. К данному моменту не обговорено у нас и то, кто станет первым номером. Когда все станет известно? Предположу, что к началу декабря. Думаю, что к первой неделе нового месяца", - сказал Тамм.

По словам Айво Тамма, в вопросе комплектации списка местная партийная ячейка общается с главной конторой Isamaa.

Политик также подтвердил, что он сам планирует баллотироваться в Рийгикогу.

В 2019 году Isamaa показала в Ида-Вирумаа пятый результат, получив 6,5% голосов.

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