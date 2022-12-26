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В Нарве курильщик поджег диван

Эрик Калда
В Нарве курильщик поджег диван
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Спасатели напоминают, что сигарету после курения нужно осторожно потушить либо в пепельнице, либо в бутылке с водой.
Спасатели напоминают, что сигарету после курения нужно осторожно потушить либо в пепельнице, либо в бутылке с водой. Фото: Пеэтер Лиллевяли

25 декабря в 14:24 спасатели были вызваны в квартиру на проспекте Кангеласте в городе Нарва.

Выяснилось, что загорелся диван, который удалось потушить первыми огнетушащими средствами. О возгорании дали знать два сработавших дымовых датчика.

По предварительной информации, пожар начался по неосторожности мужчины, который заснул на диване с сигаретой.

Скорая помощь проверила состояние здоровья людей в квартире, госпитализация никому не понадобилась.

В этом году в пожарах в Эстонии уже погибло 48 человек, более половины из них погибли в пожарах, возникших из-за неосторожного курения. 

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