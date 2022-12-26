В Нарве курильщик поджег диван

Выяснилось, что загорелся диван, который удалось потушить первыми огнетушащими средствами. О возгорании дали знать два сработавших дымовых датчика.

По предварительной информации, пожар начался по неосторожности мужчины, который заснул на диване с сигаретой.

В этом году в пожарах в Эстонии уже погибло 48 человек, более половины из них погибли в пожарах, возникших из-за неосторожного курения.