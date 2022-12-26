25 декабря в 14:24 спасатели были вызваны в квартиру на проспекте Кангеласте в городе Нарва.
В Нарве курильщик поджег диван
В Нарве курильщик поджег диван
Выяснилось, что загорелся диван, который удалось потушить первыми огнетушащими средствами. О возгорании дали знать два сработавших дымовых датчика.
По предварительной информации, пожар начался по неосторожности мужчины, который заснул на диване с сигаретой.
Скорая помощь проверила состояние здоровья людей в квартире, госпитализация никому не понадобилась.
В этом году в пожарах в Эстонии уже погибло 48 человек, более половины из них погибли в пожарах, возникших из-за неосторожного курения.