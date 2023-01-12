Вирве Линдер, избранная мэром Кохтла-Ярве полтора месяца назад, но еще не вступившая в должность, сказала в длинном интервью "Северному побережью", что в Кохтла-Ярве на протяжении десятилетий коррупция была частью системы, поэтому люди даже не понимают, что то, что они делают, является коррупцией. "По крайней мере, у меня есть понимание, что так не может быть и здесь правила нужно формулировать более строго, чтобы люди понимали".
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чувствительность к коррупции
Статья в сегодняшнем номере "Северного побережья" о том, как комиссия по надзору за финансированием политических партий рассматривает случай о возможных запрещенных пожертвованиях, связанных с некоторыми избирательными союзами и депутатами Йыхви и Кохтла-Ярве, красочно иллюстрирует мысль Линдер. Об этой схеме, когда пропагандистские каналы предпринимателя Николая Осипенко, получавшего от местных самоуправлений заказы на десятки миллионов евро, бесплатно или за бесценок рекламировали политиков, которые в настоящее время либо находятся у власти в тех же самоуправлениях, либо стремятся туда попасть, говорилось годами. Однако многие местные политики не находили в этом ничего предосудительного.
Также в нынешнем случае, отвечая на запросы комиссии по надзору за финансированием партий, они считают, что они все делали правильно и никакой проблемы нет, и надо прекратить разбирательство.
Вирве Линдер предстоит прежде всего провести разъяснительную работу среди большей части тех депутатов, которые избрали ее своим мэром. Другой вопрос, захотят они ее услышать или найдут нового мэра, который даже думает как они?