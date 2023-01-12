ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чувствительность к коррупции

Вирве Линдер, избранная мэром Кохтла-Ярве полтора месяца назад, но еще не вступившая в должность, сказала в длинном интервью "Северному побережью", что в Кохтла-Ярве на протяжении десятилетий коррупция была частью системы, поэтому люди даже не понимают, что то, что они делают, является коррупцией. "По крайней мере, у меня есть понимание, что так не может быть и здесь правила нужно формулировать более строго, чтобы люди понимали".