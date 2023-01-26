Нависшая над городом Кохтла-Ярве угроза банкротства, итальянская забастовка (когда работу не бросают, однако делают ее больше для виду и очень медленно) при рассмотрении горбюджета, затягивание с назначением на должность нового горуправления - все эти явные признаки подтверждают, что без коалиционного договора управление городом заходит в тупик.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Достижения коалиции "броуновского движения"
Начиная с прошлой весны у власти в Кохтла-Ярве находилась коалиция как бы "броуновского движения". Какого-то определяющего цели и записанного коалиционного соглашения нет. Самой коалиции официально тоже не существует, хотя при некоторых голосованиях она опять же вроде бы и есть.
Хотя вступившая осенью в должность городской финансовый руководитель и вскрыла, что финансовые дела города из рук вон плохи и необходимы решения, чтобы привести в равновесие доходы и расходы горбюджета, но ни временное горуправление, ни горсобрание к ней не прислушались. Они старательно воздерживались от урезания расходов, ведь это непопулярные решения, кивали друга на друга или пытались найти виновников в прошлом.
При броуновском движении случается, конечно, и такое, что сталкивающиеся то и дело молекулы могут соединиться благоприятным образом, однако большей частью такого не происходит. Тут ход событий определяет все же случай. Такое же происходит и при правлении без коалиционного соглашения.
Если горуправление Вирве Линдер получит на следующей неделе от горсобрания достаточное количество голосов в поддержку, то это будут, скорее, голоса вопиющих о помощи. Ведь в противном случае горсобрание ждал бы в конце февраля роспуск, а кризис управления только углубился бы. Чтобы руководство городом стабилизировалось, в горсобрании остро необходимо также коалиционное соглашение.