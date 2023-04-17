СПАСАТЕЛИ ⟩ Дети подожгли сухую траву

Возгорание площадью около четырех гектаров более двух часов тушили спасатели из Йыхви и Кохтла-Ярве.

В Йыхви подожгли сарай

В воскресенье утром в центр тревоги сообщили о горевшем сарае в деревне Паулику Йыхвиской волости. Охваченное огнем строение спасатели потушили примерно за час.

Причиной возгорания мог стать поджог.

Возгорание сухой травы повредило дощатую дорожку

В воскресенье днем спасатели получили вызов в деревню Каукси Алутагузеской волости, где на берегу горела сухая трава и огонь перекинулся на дощатую дорожку. Пожар потушили песком и озерной водой.

В результате возгорания дощатая дорожка была повреждена на участке 5 метров.

От окурка загорелась дача

В воскресенье днем спасатели выезжали на улицу Кооли в деревне Сиргала в Нарва-Йыэсуу, где горела одноэтажная дача. К прибытию спасателей маленькая дача горела открытым пламенем. Огонь локализовали за полчаса, для окончательного тушения спасателям пришлось вскрыть стены здания.

Люди при пожаре не пострадали.