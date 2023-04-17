СПАСАТЕЛИ ⟩ Дети подожгли сухую траву

Вечером 14 апреля спасателям поступил вызов из Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где на газоне у Ахтмеского шоссе, вероятно, дети подожгли сухую траву.
Возгорание площадью около четырех гектаров более двух часов тушили спасатели из Йыхви и Кохтла-Ярве.
В Йыхви подожгли сарай
В воскресенье утром в центр тревоги сообщили о горевшем сарае в деревне Паулику Йыхвиской волости. Охваченное огнем строение спасатели потушили примерно за час.
Причиной возгорания мог стать поджог.
Возгорание сухой травы повредило дощатую дорожку
В воскресенье днем спасатели получили вызов в деревню Каукси Алутагузеской волости, где на берегу горела сухая трава и огонь перекинулся на дощатую дорожку. Пожар потушили песком и озерной водой.
В результате возгорания дощатая дорожка была повреждена на участке 5 метров.
От окурка загорелась дача
В воскресенье днем спасатели выезжали на улицу Кооли в деревне Сиргала в Нарва-Йыэсуу, где горела одноэтажная дача. К прибытию спасателей маленькая дача горела открытым пламенем. Огонь локализовали за полчаса, для окончательного тушения спасателям пришлось вскрыть стены здания.
Люди при пожаре не пострадали.
Возгорание могло начаться от брошенного на землю окурка. Угрозы для расположенных поблизости зданий не было.