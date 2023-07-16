ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Эстонию населяют под две сотни тысяч "невидимых" людей

По мнению доцента Таллиннского технического университета (TalTech) Марины Ярвис, это сравнительное исследование крайне важно для стран Балтии. Проанализированные данные позволяют сделать вывод о том, какое влияние на общество оказывает социальная изоляция и его риск, а также служат базой для формирования политики.

- Людей, подверженных риску социальной изоляции или пострадавших от нее в данном исследовании называют "невидимыми". Они живут рядом с нами и при этом лишены основных социальных и экономических возможностей, - говорит Ярвис. - Осознание этой проблемы и повышение общей осведомленности являются важным шагом к изменению ситуации и интеграции этих людей в общество.

Ярвис также отмечает, что проблема социальной изоляции по-прежнему стоит очень остро несмотря на то, что форма выражения бедности, неравенства и социальной изоляции со временем могут меняться.

- Так называемый "невидимый" человек может быть кем угодно. Он может быть человеком, который на постоянной основе ухаживает за родственником, или студентом дневного отделения, учащимся с полной нагрузкой, или родителем, который принял неразумное финансовое решение и столкнулся с тем, что теперь его негативные последствия влияют и на близких, и на его собственное душевное и физическое здоровье, а также на социально-экономическую ситуацию в семье и многое другое, - рассказала Ярвис.