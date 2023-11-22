МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 23.11-30.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 23 по 30 ноября.
КУЛЬТУРА
Суббота, 25 ноября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Кот в сапогах", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: Кадрипяэв, мастерим маски. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
* В Мяэтагузеском народном доме в 14.00 - "Tähetund" / "Звездный час", день творчества Вирве Осила. Принимает участие Кайт Тамра. Выступают коллективы Алутагузеской волости и гости издалека. Мероприятие ведет Эне Раудар.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - "Sõprade ringis" / "В кругу друзей", фестиваль народных и академических хоров. Вход бесплатный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - концерт, посвященный дню рождения Дома культуры. Билет - 5 евро.
Воскресенье, 26 ноября
* Во вспомогательном здании Силламяэского центра культуры в 14.00 - "Laulud hingele" / "Песни для души", концерт ансамбля украинской песни "Явiр". Солист Лев Липкин. Вход бесплатный.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - Тыну Кырвитс и Дорис Карева: "Laulud valu allikalt" / "Песни из источника боли". Выступают: Мария Валдмаа (сопрано), Джейкоб Реувен (мандолина) и струнный квартет "M4GNET". Билет - 13-17 eвро.
Понедельник, 27 ноября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - комедия Францобеля "Trompetipuu" в исполнении "Vana Baskini teatеr". В ролях: Хельги Салло, Юри Власов, Отт Сепп, Инга Лунге, Рихо Росберг. Билет - 21-23 евро.
Вторник, 28 ноября
* В Ийзакуском народном доме в 16.00 в рамках Вирумааского музыкального фестиваля - концерт "Rahujõgi": авторское творчество Йоханны Вахермяги. Выступают: Йоханна Вахермяги (вокал, альт, клавишные), Тааво Реммель (контрабас), Михкель Метсала (труба). Вход бесплатный.
Среда, 29 ноября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 16.00 в рамках Вирумааского музыкального фестиваля - конкурс "Virumaa noor muusik 2023" / "Юный музыкант Вирумаа - 2023". Участвуют ученики музыкальных школ Вирумаа. Вход бесплатный.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "Марина Цветаева и София Парнок - любовь или ошибка?". Читает стихи и анализирует творчество Александр Мартынов, представитель литературного объединения "Русское слово".
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках Вирумааского музыкального фестиваля - концерт: струнный квартет "Camerata Musica". Вход бесплатный.
СПОРТ
Четверг, 23 ноября
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 2-й тур.
Пятница, 24 ноября
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - ФК "Otepää".
Суббота, 25 ноября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир по русским шашкам, посвященный Кадрипяэв.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Diagonaal".
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.30 и 15.30 - финал Эстонской юношеской серии.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - Эстонская женская хоккейная лига: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Säde" (Тарту).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Dünamo" (Румму).
Воскресенье, 26 ноября
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап Кубка Вока: петанк, дуплет.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - Ийзакуская викторина: окончание сезона. Приглашаются команды из трех человек. Новые команды просим зарегистрироваться не позднее 25 ноября по тел. 339 3593 или merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Vitamin Well" (Кадрина).
РАЗНОЕ
Четверг, 23 ноября
* B Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - кружок рукоделия для детей 11-16 лет. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.
* В Силламяэском центре культуры с 17.00 до 20.00 - неделя гражданина: семинар (на русском языке) для молодежи и взрослых. Участие бесплатное. Требуется регистрация. Информация и регистрация: ivek.ee.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 18.00 - развлечения Кадри и Мартов. Ждем Кадри и Мартов 21-го века.
* В Нарва-Йыэсуу - фестиваль душевного здоровья: 18.00 - лекция о книгах для душевного здоровья в Синимяэском Доме спорта, йога в Белом зале Нарва-Йыэсуу.
Пятница, 24 ноября
* В Пагариком общественном длме с 9.30 до 17.00 - "Alutaguse rahvuspark muutuvas ajas" / "Алутагузеский национальный парк во времена перемен", конференция, посвященная 5-летию Алутагузеского национального парка. Дополнительную информацию можно найти на странице Алутагузеского национального парка в "Facebook" или на сайте: www.kaitseaalad.ee/et/kaitseaalad/alutaguse-rahvuspark.
* В клубе "Сомпа" в 18.00 - "Art & Chai", чайный вечер для творческих людей. В программе: мастер-класс по изготовлению броши в этностиле, викторина с призами, приветственный напиток, чай, сладости. Необходимо зарегистрироваться, тел. 336 6169. Количество мест ограничено. Билет - 12 евро.
* В Нарва-Йыэсуу - фестиваль душевного здоровья: в 18.00 - лекция на тему душевного здоровья и искусства для души в Белом зале Нарва-Йыэсуу, лекция о книгах для душевного здоровья и тибетских поющих чашах в народном доме Ольгина.
Суббота, 25 ноября
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - вечер отдыха. Билет - 7 евро.
* В Люганузеском народном доме в 20.00 - праздничный вечер с ансамблем "Põhjatu".
Воскресенье, 26 ноября
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - детская театрализованно-развлекательная программа "Приключения в стране Фантазия". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.
* В Нарвской крепости с 13.00 до 15.00 - семейный день: Мардипяэв и Кадрипяэв.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 18.00 - "Muutus", танцевальный спектакль Эстонского танцевального агентства. Билет - 9-16 евро.
Вторник, 28 ноября
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "Gerri jõulutuba" / "Рождественская комната Герри". Мастерим вещи из фетра, руководитель Герри Оргма. Стоимость материалов - 5 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 17.00 до 20.00 - неделя гражданина: семинар (на русском языке) для молодежи и взрослых. Участие бесплатное. Требуется регистрация. Информация и регистрация: ivek.ee.
Среда, 29 ноября
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссионная группа любителей книги: обсуждение в середине недели. Вспомним ийзакуского танцевального руководителя Лууле Кивимяги в день ее 85-летия.
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - клуб общения на эстонском языке.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" с 17.00 до 20.00 - неделя гражданина: семинар (на русском языке) для молодежи и взрослых. Участие бесплатное. Требуется регистрация. Информация и регистрация: ivek.ee.
* В Мяэтагузеском народном доме с 17.30 до 20.00 - мастерская по изготовлению ангелочков. Все необходимые инструменты для создания ангела доступны на месте. Ангелочки будут рождены методом валяния (опыт валяния не требуется). Руководитель Янне Лийдик. Стоимость участия - 8 евро. Необходима предварительная регистрация: hivekeskus@alutagusevald.ee или тел. 336 6960.
* B Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - обсуждение историй путешествий: Таиланд с Эрикой Крууп. Информация: тел. 337 0444.
Четверг, 30 ноября
* B Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - кружок рукоделия для детей 11-16 лет. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.