МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 23.11-30.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Vitamin Well" (Кадрина).

РАЗНОЕ

Четверг, 23 ноября

* B Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - кружок рукоделия для детей 11-16 лет. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.

* В Силламяэском центре культуры с 17.00 до 20.00 - неделя гражданина: семинар (на русском языке) для молодежи и взрослых. Участие бесплатное. Требуется регистрация. Информация и регистрация: ivek.ee.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 18.00 - развлечения Кадри и Мартов. Ждем Кадри и Мартов 21-го века.

* В Нарва-Йыэсуу - фестиваль душевного здоровья: 18.00 - лекция о книгах для душевного здоровья в Синимяэском Доме спорта, йога в Белом зале Нарва-Йыэсуу.

Пятница, 24 ноября

* В Пагариком общественном длме с 9.30 до 17.00 - "Alutaguse rahvuspark muutuvas ajas" / "Алутагузеский национальный парк во времена перемен", конференция, посвященная 5-летию Алутагузеского национального парка. Дополнительную информацию можно найти на странице Алутагузеского национального парка в "Facebook" или на сайте: www.kaitseaalad.ee/et/kaitseaalad/alutaguse-rahvuspark.

* В клубе "Сомпа" в 18.00 - "Art & Chai", чайный вечер для творческих людей. В программе: мастер-класс по изготовлению броши в этностиле, викторина с призами, приветственный напиток, чай, сладости. Необходимо зарегистрироваться, тел. 336 6169. Количество мест ограничено. Билет - 12 евро.