Безработица продолжает расти

По состоянию на 10 декабря, на учете в Кассе по безработице стояли 52339 человек - на 396 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы вырос до отметки в 7,8%, как передает Rus.ERR.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он поднялся до 12,8%, а количество нетрудоустроенных лиц - 7222. Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4,1%, где безработных 158 человек.

По оценке Кассы по безработице, к концу 2023 года количество безработных достигнет отметки в 54000 человек. Пик безработицы ожидается в первом квартале следующего года.