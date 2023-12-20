МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.12-28.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Dünamo" (Румму).

Пятница, 22 декабря

* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 9.30 и 16.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день третий.

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Jõgeva Wolves".

Суббота, 23 декабря

* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 11.00 - мемориал Эдуарда Козика по быстрым шахматам. Информация: www.maleliit.ee.

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - рождественский турнир по петанку; дуплет.

РАЗНОЕ

Четверг, 21 декабря

* В клубе "Ахтме" в 18.00 - интерактивная рождественская программа "Веселый маскарад" для детей и их родителей. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Пятница, 22 декабря

* В Силламяэской библиотеке в 16.00 - рождественская праздничная программа для детей. Предварительная регистрация по тел. 392 5046 или в детском отделе библиотеки.

* В Нарве на Ратушной площади в 17.00 - открытие рождественской деревни. Рождественская деревня открыта до 26 декабря.

* В Силламяэском центре культуры в 19.00 - танцевальный вечер для тех, кто старше... Билет - 15 евро.

Суббота, 23 декабря