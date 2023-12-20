МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.12-28.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 21 по 28 декабря.
КУЛЬТУРА
Пятница, 22 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: рождественские истории.
* В Сондаском народном доме в 18.00 - "Kadunud jõulutaat" / "Пропавший рождественский дедушка", молодежный проект-спектакль. Бесплатно.
* В Люганузеской церкви в 19.00 - рождественский концерт "Püha Õ" / "Святой Õ": Александер Отс и ансамбль "Köömes", Виви и Вивели Маар. Бесплатно.
* В Пюхайыэской церкви в 19.00 - "Jõulud Pühajõel" / "Рождество в Пюхайыэ": Саара Пиус (вокал), Якко Мальтис (вокал и клавишные), вокаский хор "Voka Vokaal". Билет - 10 евро. (Стоит одеться потеплее.)
Суббота, 23 декабря
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 и 13.00 - "Происшествие в Стране гномов", спектакль для детей театра "Туулевески". Билет - 15 евро.
* В Силламяэ (б. Виру, 39a) в 11.00 и 13.00 - "Näärivana ja Santa Clausi seiklused" / "Приключения Деда Мороза и Санта-Клауса", интерактивный спектакль для детей театра "Другое небо". Билет - 7 евро.
* В клубе "Сомпа в 12.00 - спектакль "Три совсем не поросенка". Постановка детской театральной студии "Ёжики" Кохтла-Ярвеского центра культуры. После спектакля детей ждет игровая программа вместе с Дедом Морозом и гномиками! Вход свободный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - "Detsembrikuu otsingul" / "В поисках декабря", представление "EK Studio". Билет - 7 евро.
Воскресенье, 24 декабря
* В Силламяэ (б. Виру, 39a) в 11.00 и 13.00 - "Näärivana ja Santa Clausi seiklused" / "Приключения Деда Мороза и Санта-Клауса", интерактивный спектакль для детей театра "Другое небо". Билет - 7 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 11.00 - музыкальный спектакль "Smešarikute uusaasta seiklused" / "Новогодние приключения смешариков". Билет - 5 евро.
* В Нарвском центре свободного творчества в 11.00 - "Jänku kuuseke" / "Зайкина елочка", спектакль театра "Ильмарине". Билет - 5 евро.
Понедельник, 25 декабря
* В Силламяэ (б. Виру, 39a) в 11.00 и 13.00 - "Näärivana ja Santa Clausi seiklused" / "Приключения Деда Мороза и Санта-Клауса", интерактивный спектакль для детей театра "Другое небо". Билет - 7 евро.
Вторник, 26 декабря
* В Силламяэ (б. Виру, 39a) в 11.00 и 13.00 - "Näärivana ja Santa Clausi seiklused" / "Приключения Деда Мороза и Санта-Клауса", интерактивный спектакль для детей театра "Другое небо". Билет - 7 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - "Väike draakon" / "Маленький дракон", музыкальный кукольный спектакль без слов. Выступает театр из Таллинна "Draakonipesa". После спектакля детей ждет игровая программа (на эстонском языке). Билет - 10 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Eesti gruuv 1970-80": оркестр ÜENSO (Всеэстонский молодежный симфонический оркестр), Рита Рэй, Роберт Линна, Иво Линна, "Lexsoul Dancemachine". Специальные гости Лембит Саарсалу и Тыну Найссоо. Билет - 16-30 евро.
Среда, 27 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "С Новым годом", большой новогодний концерт "ABBA Chique". Билет - 49,90-79,90 евро.
Четверг, 28 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт "Kolm kõla": Яагуп Креэм, Инес, Отт Лепланд. Билет - 29,50-38,10 евро.
СПОРТ
Четверг, 21 декабря
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 9.30 и 17.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день второй.
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Dünamo" (Румму).
Пятница, 22 декабря
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 9.30 и 16.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день третий.
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Jõgeva Wolves".
Суббота, 23 декабря
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 11.00 - мемориал Эдуарда Козика по быстрым шахматам. Информация: www.maleliit.ee.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - рождественский турнир по петанку; дуплет.
РАЗНОЕ
Четверг, 21 декабря
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - интерактивная рождественская программа "Веселый маскарад" для детей и их родителей. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Пятница, 22 декабря
* В Силламяэской библиотеке в 16.00 - рождественская праздничная программа для детей. Предварительная регистрация по тел. 392 5046 или в детском отделе библиотеки.
* В Нарве на Ратушной площади в 17.00 - открытие рождественской деревни. Рождественская деревня открыта до 26 декабря.
* В Силламяэском центре культуры в 19.00 - танцевальный вечер для тех, кто старше... Билет - 15 евро.
Суббота, 23 декабря
* В Пяйтеском парке животных с 13.30 - мероприятие для всей семьи "Jõulud Päites" / "Рождество в Пяйте". Встреча со сказочным персонажем, сказочная тропа, мини-зоопарк, игры, мастерская елочных украшений, наряжаем елку, жарим маршмеллоу. В 15.30 - рождественский концерт: балет лошадей, LED-шоу, огненное шоу. В 16.30 - рождественская лотерея. Рождественская ярмарка и Пяйтеское кафе. За дополнительную плату - зимняя прогулка на лошадях. Билеты в предварительной продаже онлайн - 5 евро для детей, 7 евро для взрослых. Для детей до трех лет вход бесплатный. Подробная информация - на странице мероприятия в "Facebook" и по тел. 517 0581.
Воскресенье, 24 декабря
* Перед Люганузеским волостным управлением в 12.00 - провозглашение рождественского мира.
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - рождественская сказка "Новогодняя история". После сказки игры у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Билет - 10 евро. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
* В клубе "Сомпа" в 14.00 - вечер отдыха для дам и кавалеров золотого возраста. Билет - 5 евро. Информация и регистрация по тел. 332 7730.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - вечер отдыха "Weekend". Билет - 14 евро.
Вторник, 26 декабря
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - рождественский вечер отдыха для сеньоров "В нашем клубе". Билет - 5 евро. Предварительное бронирование. Информация по тел. 332 2008.
Среда, 27 декабря
* В Кийкласком народном доме в 17.00 - праздничный полдень.
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.