МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.01-18.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Пятница, 12 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: Международный день "спасибо" - праздник вежливости и благодарности.

* В Силламяэ в галерее "SillART" (б. Мере, 3) в 16.00 - открытие групповой выставки "Kolmes vahetuses. Töö lõpp" / "В трех сменах. Конец работы". Выставка объединяет произведения искусства, собранные из коллекций музеев Ида-Вирумаа, и современный видеоарт. Выставка открыта 12-14 января c 13.00 до 18.00. 13 и 14 января в 14.00 и 16.00 пройдут кураторские туры.

Нарвская арт-резиденция. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 18.00 - открытие выставки работ Дарьи Морозовой "Стать новой" и выставки работ Марины Носковой "7 снов к моей матери".

Суббота, 13 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: Международный день "спасибо" - праздник вежливости и благодарности.

* В Йыхви в "Pargi Keskus" в 13.00 - открытие Года культурных ценностей. Выступают коллективы эстонских и других национальных культурных обществ. В качестве гостей на сцену выйдут Руте и Руслан Трочински.

* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 16.00 - открытие групповой выставки "9 тонн счастья и грусти", знакомящей с творчеством нового поколения русскоязычных художников Эстонии.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт "Uusaasta ekspress" / "Новогодний экспресс". Билет - 7 евро.

Вторник, 16 января

Вольдемар Куслап. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp