МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.01-18.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 11 по 18 января.
КУЛЬТУРА
Пятница, 12 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: Международный день "спасибо" - праздник вежливости и благодарности.
* В Силламяэ в галерее "SillART" (б. Мере, 3) в 16.00 - открытие групповой выставки "Kolmes vahetuses. Töö lõpp" / "В трех сменах. Конец работы". Выставка объединяет произведения искусства, собранные из коллекций музеев Ида-Вирумаа, и современный видеоарт. Выставка открыта 12-14 января c 13.00 до 18.00. 13 и 14 января в 14.00 и 16.00 пройдут кураторские туры.
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 18.00 - открытие выставки работ Дарьи Морозовой "Стать новой" и выставки работ Марины Носковой "7 снов к моей матери".
Суббота, 13 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: Международный день "спасибо" - праздник вежливости и благодарности.
* В Йыхви в "Pargi Keskus" в 13.00 - открытие Года культурных ценностей. Выступают коллективы эстонских и других национальных культурных обществ. В качестве гостей на сцену выйдут Руте и Руслан Трочински.
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 16.00 - открытие групповой выставки "9 тонн счастья и грусти", знакомящей с творчеством нового поколения русскоязычных художников Эстонии.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт "Uusaasta ekspress" / "Новогодний экспресс". Билет - 7 евро.
Вторник, 16 января
* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - новогодний концерт для пожилых людей Йыхвиской волости. Выступают Сийри Кянд и Вольдемар Куслап. Бесплатные билеты можно получить в социальной службе йыхвиского самоуправления, в Йыхвиском общественном доме, в дневном центре для пожилых.
СПОРТ
Пятница, 12 января
* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Toila" - БК "HITO".
Суббота, 13 января
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 10.30 - 43-й мемориал Аво Талпаса по греко-римской борьбе.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии быстрых шахмат СК "Диагональ".
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00 - этап юношеской лыжной серии, в 14.00 - юношеская лыжная школа.
* В Йыхвиском спортхолле - элитная лига U18 по футзалу: 13.00 - ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Põltsamaa", 14.10 - "Põltsamaa" - ФК "Ajax" (Таллинн), 15.20 - ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Ajax" (Таллинн).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди мужчин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди мужчин: "PSK" (Нарва) - СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).
* В Нарвском спортцентре в 16.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva" - "Lüganuse".
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "NPM Silmet" (Силламяэ).
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Bunker Partner" (Таллинн).
Воскресенье, 14 января
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 10.00 - юношеский турнир по вольной борьбе "Kuldkaruke 2024".
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00 - этап юношеской лыжной серии, в 14.00 - юношеская лыжная школа.
* В Силламяэ в спорткомплексе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - "Narva United FC II".
Вторник, 16 января
* В центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.00 - этап лыжного тура "Äkke".
Среда, 17 января
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - Кубок Эстонии по футзалу, четвертьфинал: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Jõgeva Wolves".
Четверг, 18 января
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 21-й сезон, III тур. Приглашаются команды из троих человек. Команды просим зарегистрироваться не позднее 17 января по тел. 336 6963 или hivekeskus@alutagusevald.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 11 января
* В Йыхвиской библиотеке в 11.00 - лекция научных сотрудников Тартуского университета Анастасии Астаповой и Оксаны Беловой-Далтон "Как распространяются слухи, городские легенды и фейковые новости?". Мероприятие на русском языке. Вход свободный.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
Пятница, 12 января
* В Тойла в ресторане "Mereresto" в 19.00 - концертный ужин из трех блюд "Hüvasti, jäneseaasta" / "Прощай, год кролика". Билет - 49,49 евро. Бронирование мест: тел. 514 3930, Тоомас. Количество мест ограничено.
Суббота, 13 января
* В Пагари у мемориального камня и общественного дома в 12.00 - праздничное торжество, посвященное 105-летию Пагариского сражения.
* В Нарва-Йыэсуу в "Narva-Jõesuu Medical SPA" в 12.00 - день пирогов. Поет Сергей Кленский. Билет - 3 евро.
Среда, 17 января
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - встреча с фотографом, пчеловодом и массажистом Аулисом Пярнпуу.
Четверг, 18 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
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