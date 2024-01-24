МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 25.01-01.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 25 января по 1 февраля.
КУЛЬТУРА
Четверг, 25 января
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.30 - театральный вечер "Три в одном".
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Algus" / "Начало", спектакль Раквереского театра. Билет - 18-24 евро.
Суббота, 27 января
* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Подарки от березы", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 5 лет.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: Международный день почерка.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - конкурс песни ETV "Сцена звезд", Ида-Вирумааский отборочный тур. Принимают участие дети 3-13 лет. Вход свободный.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - концерт смешанного хора "Sakala". Вход свободный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - концерт "Песни Высоцкого": группа "Тимур & Партизаны". Билет - 20 евро.
Воскресенье, 28 января
* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Госпожа Метелица", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 3 лет.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - XVIII праздник старинного танца "Миньон". Принимают участие танцевальные группы Ида-Вирумаа. Гость - ансамбль старинного танца "Fioretto" (Раквере). Вход свободный
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - "Зимняя фантазия", концерт творческих коллективов клуба "Ахтме". Билет - 5 евро. Информация по тел. 507 4616.
Вторник, 30 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - "От Ундер до Северянина, не говоря о Котюхе", кофейный вечер с Игорем Котюхом, посвященный Дню эстонской литературы (на русском языке). Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В малом зале Йыхвиской центральной библиотеки в 17.30 - "Tammsaare, mu arm" / "Таммсааре, моя любовь", кофейный вечер с Тийей Линнард, посвященный Дню эстонской литературы (на эстонском языке).
* В Тойлаской волостной библиотеке в 18.30 - встреча с Хейли Конса, поэтом-любителем из родного края.
Среда, 31 января
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт вокального ансамбля "Spartimu" (Корсика). В программе: корсиканские духовные и светские песни. Билет - 17-22 евро.
СПОРТ
Пятница, 26 января
* В Йыхвиском спортхолле в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Jõhvi gümnaasium" / СК "Karjamaa" - "Enteh" (Кохтла-Ярве).
Суббота, 27 января
* В Вокаском Доме спорта в 12.00 - народная лига по баскетболу: "Toila" - "Haljala NGU".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 13.00 - соревнования по фигурному катанию "Wiru Cup"; день 1-й.
* В Силламяэском бассейне в 14.00 - соревнования по плаванию "Sillamäe Open".
* В спортхолле Майдлаской школы в 17.00 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - БК "HITO".
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal".
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Viimsi FC".
Воскресенье, 28 января
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 8.15 - соревнования по фигурному катанию "Wiru Cup"; день 2-й.
* С парковки у водопада Валасте в 10.30 стартует поход по зимнему глинту. Расстояние - ca 10-11 км. Стоимость участия - 20 евро. Регистрация: matkad.matkaliit.ee.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; триплет.
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00 - мемориал Велло Кааристо по лыжам.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею, лига мастеров: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).
* В Силламяэ в спорткомплексе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - "Sporting" (Саку).
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Vitamin Well" (Кадрина).
Среда, 31 января
* В Кохтла-Ярвеском лесном парке в 17.30 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.
РАЗНОЕ
Четверг, 25 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
* В Мяэтагузеском народном доме в 17.30 - мастерская по технике деколлажа. Преподаватель - Кристийна Авель. Необходима предварительная регистрация не позднее 22 января по адресу: huvikeskus@alutagusevald.ee. Стоимость участия - 5 евро.
Пятница, 26 января
* В поселке Таммику в Шахтерском доме ("Kaevuri maja", ул. Кастани, 7) в 18.00 - домашний университет Шахтерского дома: в гостях - дирижер, профессор Эстонской академии музыки и театра (EMTA), свой человек Хирво Сурва. В стоимость участия - 5 евро - входят кофе и пирожное. Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "ФБ".
Суббота, 27 января
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - театрализованная игровая программа "Приключения Злюки-Клюки" для детей и их родителей. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426. Звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - открытый урок по танцу бачата для начинающих. Возраст: 18+. С собой взять чистую закрытую обувь, удобную одежду и воду. Билет - 15 евро (партнеры) и 10 евро (соло). Адрес: ул. Марди, 6, Кохтла-Ярве. Информация по тел. 5858 6426.
Вторник, 30 января
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - вечер интеллектуальных игр. Тема - День эстонской литературы.
Среда, 31 января
* В Ийзакуском центре природы в 17.00 - вечер природы. Натуралист Вахур Сепп представляет животное года - выдру и других представителей семейства куньих.
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