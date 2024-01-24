МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 25.01-01.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Тойлаской волостной библиотеке в 18.30 - встреча с Хейли Конса, поэтом-любителем из родного края.

Среда, 31 января

"Spartimu" Фото: Erakogu

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт вокального ансамбля "Spartimu" (Корсика). В программе: корсиканские духовные и светские песни. Билет - 17-22 евро.

СПОРТ

Пятница, 26 января

* В Йыхвиском спортхолле в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Jõhvi gümnaasium" / СК "Karjamaa" - "Enteh" (Кохтла-Ярве).

Суббота, 27 января

* В Вокаском Доме спорта в 12.00 - народная лига по баскетболу: "Toila" - "Haljala NGU".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 13.00 - соревнования по фигурному катанию "Wiru Cup"; день 1-й.

* В Силламяэском бассейне в 14.00 - соревнования по плаванию "Sillamäe Open".

* В спортхолле Майдлаской школы в 17.00 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - БК "HITO".

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal".

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Viimsi FC".

Воскресенье, 28 января

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 8.15 - соревнования по фигурному катанию "Wiru Cup"; день 2-й.

* С парковки у водопада Валасте в 10.30 стартует поход по зимнему глинту. Расстояние - ca 10-11 км. Стоимость участия - 20 евро. Регистрация: matkad.matkaliit.ee.

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; триплет.

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00 - мемориал Велло Кааристо по лыжам.