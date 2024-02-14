МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.02-22.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Кохтла-Ярвеском спортцентре в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - "NGU" (Хальяла).

* В Йыхвиском спортхолле - Кубок Эстонии по футзалу, полуфиналы: 15.00 - ФК "Bunker Partner" (Таллинн) - ФК "NPM Silmet" (Силламяэ), 18.00 - "Kopli City FC" - ФК "Phoenix" (Йыхви).

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" (Таллинн).

Воскресенье, 18 февраля

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Приглашаются команды из трех человек. Команды должны зарегистрироваться не позднее 16 февраля по тел. 5886 6418 или по адресу э-почты: merle.pikhoff@alutagusevald.ee.

* В Йыхвиском спортхолле в 15.00 - Кубок Эстонии по футзалу, финал.

Четверг, 22 февраля

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 21-й сезон, IV круг. Приглашаются команды из трех человек. Команды должны зарегистрироваться не позднее 21 февраля по тел. 336 6963 или по адресу э-почты: huvikeskus@alutagusevald.ee.

* В Нарве на трассе здоровья "Äkkeküla" в 19.00 - Нарвский ночной лыжный марафон.

РАЗНОЕ

Четверг, 15 февраля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.

Пятница, 16 февраля

* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - чайный вечер для творческих людей "Art & Chai". В программе: мастер-класс "Снегирь". Изготовление броши из полимерной глины, викторина с призами, приветственный напиток, чай, сладости. Регистрация обязательна. Количество мест ограничено. Информация по тел. 336 6169.

Суббота, 17 февраля

* В Нарвской крепости с 12.00 до 15.00 - vastlapäev / Масленица.