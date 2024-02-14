Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 15 по 22 февраля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.02-22.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 15 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - вечер памяти Хелью Тори. Талантливого преподавателя танцев вспомнят танцоры Хелью, ждут всех, в чьих сердцах и умах живет Хелью. Танцуют "Värten", "Tammiku" и "Gevi". Информация: тел. 527 3890, Марью Аул.
Пятница, 16 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: доброе дело лесного народа.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - танцевальный марафон национально-культурных обществ. Вход свободный.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - открытие выставки "От рекламы к шедевру: вторая жизнь газет в искусстве плетения". Лозоплетение - плетение из бумажной лозы. Автор - Светлана Зайцева. Выставка открыта до 2 марта.
* В Куртнаском общественном доме в 19.00 - концерт, посвященный годовщине Эстонской Республики: Микк Таммепыльд и Тыну Тимм. Билет - 5-8 евро.
Суббота, 17 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: день добрых дел.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 13.00 - моноспектакль "Дивертисмент". Читает Любовь Валге.
* В Силламяэской библиотеке в 14.00 в память о Терезе Печниковой - открытие выставки ее работ "Мир моих увлечений".
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.00 - философский клуб "Сократ и МЫ": философия для XXI века "Артур Шопенгауэр: как обуздать волю к жизни?". Лектор - Елена Сергейчик.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - "Jazz Time Club": группа "Kaisa Ling Thing". Билет - 5-7 евро.
Воскресенье, 18 февраля
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - фестиваль-конкурс "Танцуй, кроха!". Вход свободный.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - Максим Галкин. Билет - 37-85 евро.
Понедельник, 19 февраля
* В Нарвской центральной библиотеке в 17.00 - встреча с музыкантом, композитором и писателем Микком Тарго.
Четверг, 22 февраля
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 13.00 - молодежная пьеса о социальных медиа "U-tube". Рекомендуется с 6-го класса. Билет - 16-18 евро.
* В Нарвском Доме детского творчества в 17.00 - концерт, посвященный годовщине Эстонской Республики.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - "Autoritund: Ultima Thule kitarrist Kalle Vilpuu - meie mees Kohtla-Järvelt" / "Авторский час: гитарист "Ultima Thule" Калле Вилпуу - наш человек из Кохтла-Ярве". В канун дня рождения Эстонской Республики участник культовой группы даст публичное интервью в Йыхвиской центральной библиотеке своему однокласснику Эрику Гамзееву и сыграет на гитаре. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Тойласком общественном доме в 19.00 - "Mu kodu nii lihtsalt". Мыслями о доме с помощью слов и музыки делятся учащиеся Тойлаской гимназии. Принимает участие танцевальная группа "Lausa Lust". Вход свободный.
СПОРТ
Пятница, 16 февраля
* В Синимяэ на тропе здоровья в 17.00 - этап лыжных вечеров по пятницам.
* В Йыхвиском спортхолле в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Jõhvi gümnaasium" / СК "Karjamaa" - БК "HITO".
* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Toila" - БК "Narva".
Суббота, 17 февраля
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по русским шашкам.
* В Кохтла-Ярвеском спортцентре в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - "NGU" (Хальяла).
* В Йыхвиском спортхолле - Кубок Эстонии по футзалу, полуфиналы: 15.00 - ФК "Bunker Partner" (Таллинн) - ФК "NPM Silmet" (Силламяэ), 18.00 - "Kopli City FC" - ФК "Phoenix" (Йыхви).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" (Таллинн).
Воскресенье, 18 февраля
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Приглашаются команды из трех человек. Команды должны зарегистрироваться не позднее 16 февраля по тел. 5886 6418 или по адресу э-почты: merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
* В Йыхвиском спортхолле в 15.00 - Кубок Эстонии по футзалу, финал.
Четверг, 22 февраля
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 21-й сезон, IV круг. Приглашаются команды из трех человек. Команды должны зарегистрироваться не позднее 21 февраля по тел. 336 6963 или по адресу э-почты: huvikeskus@alutagusevald.ee.
* В Нарве на трассе здоровья "Äkkeküla" в 19.00 - Нарвский ночной лыжный марафон.
РАЗНОЕ
Четверг, 15 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
Пятница, 16 февраля
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - чайный вечер для творческих людей "Art & Chai". В программе: мастер-класс "Снегирь". Изготовление броши из полимерной глины, викторина с призами, приветственный напиток, чай, сладости. Регистрация обязательна. Количество мест ограничено. Информация по тел. 336 6169.
Суббота, 17 февраля
* В Нарвской крепости с 12.00 до 15.00 - vastlapäev / Масленица.
* В Кохтла-Нымме на территории Эстонского шахтного музея с 12.00 до 15.00 - vastlapäev / Масленица.
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - семейный день, посвященный Дню друга. Вход свободный.
Воскресенье, 18 февраля
* От Шахтерского дома (ул. Кастани, 7, поселок Таммику) в 11.00 в рамках празднования годовщины Эстонской Республики - поход по шахтным горам Таммику. Хозяин Шахтерского дома Ааре Реббан расскажет истории. Начало и окончание - у Шахтерского дома. В стоимость участия - 7 евро - входят кофе и закуски после похода, а также продолжение рассказов на террасе Шахтерского дома или в оранжерее. Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "FB".
* На площадке у клуба "Ахтме" в 11.30 - народное гулянье "Vastlapäev"; в 14.00 - детская игровая программа в танцевальном зале. Вход бесплатный. Тел. 507 4616.
* В Силламяэ на катке спорткомплекса "Калев" в 11.30 - мероприятие "Talvelõbu" / "Зимнее веселье".
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - концерт лауреатов XV Республиканского конкурса юных пианистов.
Среда, 21 февраля
* В Куртнаском общественном доме в 13.00 - встреча на час посреди недели. Тема: воспоминания куртнаского края.
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - медиаклуб эстонского языка.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - "Bella Itaalia!": по Италии с Эве Коттис. Информация: тел. 337 0444, Катрин Рего.
Четверг, 22 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
* В Шахтерском доме (ул. Кастани, 7, поселок Таммику) в 18.00 - домашний университет Шахтерского дома: Валло Реймаа порассуждает на тему "Mille üle võiks Tammiku elanik uhke olla?" / "Чем может гордиться житель Таммику?". В стоимость участия - 5 евро - входят кофе и пирожное. Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "FB".
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