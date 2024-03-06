Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 7 по 14 марта.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 07.03-14.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 7 марта
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт "Koju igatsus" / "Тоска по дому": Эстонский национальный мужской хор, струнный оркестр VHK (Ваналиннаской образовательной коллегии); дирижер Расмус Пуур. В программе: Хярма, Тобиас, Тормис, Кырвитс, Пуур. Билет - 17-22 евро.
Пятница, 8 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: родной язык и Родина.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Sirelite aegu" / "Время сирени", концерт, посвященный Женскому дню. Молодежный оркестр и певцы Кохтла-Ярвеской гимназии исполнят прекрасные произведения, навеянные любовью, женщинами и всем прекрасным вокруг нас. В концерте участвует солист национальной оперы "Estonia" Мярт Якобсон. Вход свободный.
* В Тойласком общественном доме в 19.00 - "Kõik ruum, kõik aeg täis igatsust" / "Все пространство, все время полны тоски", спектакль театра "Must JaAm". В основу пьесы легли любовные письма одиннадцати деятелей культуры Эстонии. Билет - 5 евро. Открыто салонное кафе. Расчет наличными. Информация: тел. 5342 8705, Леа Ранд.
* В Кауксиском доме отдыха в 19.00 - "Polkovniku lesk" / "Вдова полковника", моноспектакль с ужином. Билет - 35 евро. Билеты и бронирование мест: info@kauksipuhkemaja.ee.
Суббота, 9 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: родной язык и Родина.
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - концерт "Kõik armastusest" / "Все о любви": вокальный ансамбль "Illusio" и танцевальный коллектив "Arabesk". Вход свободный.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 14.00 - презентация книги Мадиса Туудера "Narva-Jõesuu teejuht".
* В Силламяэском центре культуры в 17.00 - "Контрасты", концерт вокальных ансамблей "Lõoke" и "Ой, да". Билет - 5 евро.
Воскресенье, 10 марта
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - фестиваль народных музыкальных инструментов "Кнопочки баянные". Тел. 332 2008.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - концерт-фестиваль "Naine ja tants" / "Женщина и танец". Вход свободный.
* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - "Audients" / "Аудиенция", спектакль театра "R.A.A.A.M.". На сцене - Прийт Выйгемаст и Хенрик Кальмет. Билет - 19-24 евро.
Вторник, 12 марта
* В галерее здания Кохтла-Ярвеского горуправления в 15.00 - открытие выставки "Rahuplakat 2024" / "Плакат мира-2024" и знакомство с участниками.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 16.00 - открытие выставки "Mosaiik" / "Мозаика". Малоизвестные произведения из художественной коллекции музея.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 (на русском языке) и в 17.30 (на эстонском языке) - лекция Элины Cтейнпильм "Дизайн интерьера как образ мышления и стиль жизни". Элина Cтейнпильм - дизайнер интерьеров с более чем 10-летним опытом и преподаватель дизайна интерьера в Эстонской академии художеств. Во время лекции Элина Cтейнпильм расскажет об особенностях интерьерного дизайна и что значит быть дизайнером интерьера, а также какие задачи и проблемы стоят перед дизайнером интерьера и как объединить функциональную среду и эстетику. Лекция предназначена для широкой аудитории. Информация: тел. 5561 6663, Майя Гундяева.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - литературная гостиная с Любовью Валге. Пьеса В. Каменева "Пасодобль" и рассказы Б. Минаева.
Четверг, 14 марта
* В кафе Йыхвиского концертного дома в 14.00 - вручение Вирумааской литературной премии Рейну Рауду за роман "Katkurong". С лауреатом приятно побеседует журналист "Maaleht" Рейн Сикк. Музицирует гитарист и певец Пеэтер Прикс. Полакомимся праздничным пирогом. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - Дню родного языка посвящается: "Ise me ilutegijad". Погрузимся в эстонскую лироэпическую народную поэзию и споем эстонские народные песни. Истории на каннеле представит Хейно Яэгер из Тойла. Вход свободный.
* В Кохтла-Ярве в кафе "Croissant" (Ярвекюла теэ, 79a) в 18.00 - литературно-дискуссионный вечер с Катри Райк, посвященный Дню родного языка. Регистрация - на странице мероприятия в "ФБ".
СПОРТ
Суббота, 9 марта
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по быстрым шахматам.
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" - народная лига по баскетболу: 12.00 - БК "HITO" - БК "Narva", 14.00 - "Enteh" - "Toila".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - мужская хоккейная лига Эстонии, полуфинал: "PSK" (Нарва) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).
* В спортхолле Майдлаской основной школы в 17.00 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - "NGU" (Хальяла).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 15.45 - женская хоккейная лига Эстонии, финал: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Roosa Panter" (Таллинн).
Воскресенье, 10 марта
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - мужская хоккейная лига Эстонии, полуфинал: "PSK" (Нарва) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).
* В Нарве на стадионе "Калев-Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "Läänemaa JK".
Среда, 13 марта
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.00 - викторина "Arukate akadeemia" / "Академия умников".
* В Силламяэском спорткомплексе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров, полуфинал: ФК " NPM Silmet" (Силламяэ) - "Viimsi FC".
РАЗНОЕ
Четверг, 7 марта
* В Пагариском общественном доме в 12.00 - "Saame kokku seltsimajas" / "Встретимся в общественном доме": Женский день.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - чайный вечер для творческих людей "Art & Chai". В программе: изготовление украшений из полимерной глины, викторина с призами, чай и сладости. Регистрация обязательна, тел. 336 6169. Количество мест ограничено. Билет - 12 евро.
Пятница, 8 марта
* В Мяэтагузеском народном доме с 18.00 до 19.30 - арт-вечер, посвященный Женскому дню: акриловое литье. Во время мастер-класса каждый участник создаст абстрактную художественную работу размером 30х30 см. На мастер-класс приглашаются как взрослые, так и дети. Руководитель - Элерийн Сейм. Стоимость участия - 20 евро. В стоимость входит все необходимое: инструкция, холсты, краски и другие материалы. Регистрация: hivekeskus@alutagusevald.ee или тел. 336 6960.
* В Тойла в ресторане "Mereresto" в 19.00 - ужин с музыкой, посвященный Женскому дню. Билет - 49,49 евро (входит приветственный напиток). Бронирование: тел. 514 3930 или toomas@piknikulava.ee.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "Давай поженим". Билет - 20 евро. Бронирование: тел. 5668 4792.
* В Ийзакуском народном доме в 20.00 - Женский день. Танцы с ансамблем "Kolm Soovi". Билет: предварительно - 6 евро, в праздничный вечер - 8 евро.
Суббота, 9 марта
* В Художественной галерее Нарвского музея в 13.00 - художественный мастер-класс "Ветка яблони".
* В Алайыэском общинном доме в 15.00 - Женский день. Женский клуб "Спица" представит свои работы и рецепты любимых блюд. Развлекательная программа и чайный стол.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых. Билет - 20 евро. Бронирование: тел. 5668 4792.
Среда, 13 марта
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - медиаклуб эстонского языка.
* В Ийзакуском центре природы в 17.00 - вечер природы "Kägu" / "Кукушка". О кукушках расскажет Яанус Эльтс из Эстонского орнитологического общества.
Четверг, 14 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - час поэзии: Хейли Конса. Празднуем День родного языка. Презентация нового поэтического сборника. Ханнес и Хендрик Конса добавят музыкального настроения. Выставка иллюстраций поэтического сборника.
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