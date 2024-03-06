МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 07.03-14.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 (на русском языке) и в 17.30 (на эстонском языке) - лекция Элины Cтейнпильм "Дизайн интерьера как образ мышления и стиль жизни". Элина Cтейнпильм - дизайнер интерьеров с более чем 10-летним опытом и преподаватель дизайна интерьера в Эстонской академии художеств. Во время лекции Элина Cтейнпильм расскажет об особенностях интерьерного дизайна и что значит быть дизайнером интерьера, а также какие задачи и проблемы стоят перед дизайнером интерьера и как объединить функциональную среду и эстетику. Лекция предназначена для широкой аудитории. Информация: тел. 5561 6663, Майя Гундяева.