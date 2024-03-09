Иорданец, открывший барбершоп в Йыхви, завоевывает сердца клиентов

БАРБЕР ЗА РАБОТОЙ: Клиент Эрик оценил обслуживание Башара на пять. "Сидеть в кресле парикмахерской с детства было для меня настоящим испытанием, но в этот раз все прошло очень быстро и легко. Если стрижка вообще может произвести впечатление, то на этот раз так и было. Во-первых, это был мой первый опыт общения с мужским мастером. Помимо обычной машинки для стрижки волос и ножниц, в ход пошли бритва, нить для эпиляции, зажигалка и паровая машинка. Это было похоже на степ-танец, и было интересно наблюдать за сменой ритма, скорости и темпа. Когда в 1990-х годах в Эстонии из-за распространения ВИЧ запретили использование бритв в парикмахерских, я подумал, что никогда в жизни не смогу испытать бритье бритвой, как мы видели в кино. Теперь смог".

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik