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Иорданец, открывший барбершоп в Йыхви, завоевывает сердца клиентов

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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БАРБЕР ЗА РАБОТОЙ: Клиент Эрик оценил обслуживание Башара на пять. "Сидеть в кресле парикмахерской с детства было для меня настоящим испытанием, но в этот раз все прошло очень быстро и легко. Если стрижка вообще может произвести впечатление, то на этот раз так и было. Во-первых, это был мой первый опыт общения с мужским мастером. Помимо обычной машинки для стрижки волос и ножниц, в ход пошли бритва, нить для эпиляции, зажигалка и паровая машинка. Это было похоже на степ-танец, и было интересно наблюдать за сменой ритма, скорости и темпа. Когда в 1990-х годах в Эстонии из-за распространения ВИЧ запретили использование бритв в парикмахерских, я подумал, что никогда в жизни не смогу испытать бритье бритвой, как мы видели в кино. Теперь смог".
БАРБЕР ЗА РАБОТОЙ: Клиент Эрик оценил обслуживание Башара на пять. "Сидеть в кресле парикмахерской с детства было для меня настоящим испытанием, но в этот раз все прошло очень быстро и легко. Если стрижка вообще может произвести впечатление, то на этот раз так и было. Во-первых, это был мой первый опыт общения с мужским мастером. Помимо обычной машинки для стрижки волос и ножниц, в ход пошли бритва, нить для эпиляции, зажигалка и паровая машинка. Это было похоже на степ-танец, и было интересно наблюдать за сменой ритма, скорости и темпа. Когда в 1990-х годах в Эстонии из-за распространения ВИЧ запретили использование бритв в парикмахерских, я подумал, что никогда в жизни не смогу испытать бритье бритвой, как мы видели в кино. Теперь смог". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Башар Свейдан приятно удивлен тем, что мужчины в первый же месяц нашли дорогу в первый, созданный специально для них салон "Habib Barbershop" в Йыхви. Это уже послужило поводом для планов по расширению.

Информация о том, что в торговом центре "Tsentraal" работает турецкий мужской парикмахер, разнеслась в феврале со скоростью лесного пожара. На самом деле Башар - иорданец, который много лет прожил в Турции и оттуда переехал в Эстонию. Причиной переезда стала его жена Лизанне-Лийс из Тойла, которая помогает ему в барбершопе.

Пока Башар занят с клиентом, можно пообщаться с Лизанне-Лийс. Молодая женщина предлагает ароматный турецкий кофе в крошечной чашечке - горячий напиток входит в стоимость услуги. "Мы всегда спрашиваем клиента, что он хочет - чай или кофе. Мы предлагаем как обычный кофе из эспрессо-машины, так и настоящий турецкий кофе - это наша фишка".

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