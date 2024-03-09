Башар Свейдан приятно удивлен тем, что мужчины в первый же месяц нашли дорогу в первый, созданный специально для них салон "Habib Barbershop" в Йыхви. Это уже послужило поводом для планов по расширению.
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Иорданец, открывший барбершоп в Йыхви, завоевывает сердца клиентов
Информация о том, что в торговом центре "Tsentraal" работает турецкий мужской парикмахер, разнеслась в феврале со скоростью лесного пожара. На самом деле Башар - иорданец, который много лет прожил в Турции и оттуда переехал в Эстонию. Причиной переезда стала его жена Лизанне-Лийс из Тойла, которая помогает ему в барбершопе.