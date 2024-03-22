ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Пенсии и пособия на трудоспособность с апреля повысятся

Решением кабинета министров был утвержден индекс государственной пенсии на 2024 год, который составит 1,106. Это означает, как пишет Rus.ERR, что в результате индексации уже с 1 апреля пенсии повысятся в среднем на 10,6%.

Сумма народной пенсии с апреля будет составлять 372,05 евро (сейчас - 336,39). Базовая часть пенсии вырастет с 317,9 до 354,98 евро.

Пенсия человека, трудовой стаж которого составляет 44 года, с 1 апреля повысится на 73,5 евро.

Помимо пенсий, с апреля будет произведен перерасчет суточной ставки пособия на трудоспособность. Размер месячного пособия при полной нетрудоспособности составит 617,15 евро.

В случае неполной трудоспособности надбавка за трудоспособность рассчитывается в размере 57% от дневной ставки. В случае частичной трудоспособности средний размер надбавки составит в среднем 351,77 евро. Размер пособия рассчитывается кассой по безработице за каждый календарный месяц.