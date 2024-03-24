В Эстонии начнут действовать новые правила для услуги краткосрочного проживания

Цель постановления - повысить прозрачность в сфере услуг краткосрочной аренды жилья и помочь органам государственного сектора регулировать эту сферу.

Новые правила вводят унифицированные требования к регистрации для хозяев и объектов недвижимости, сдаваемых в краткосрочную аренду, включая процедуру выдачи уникального регистрационного номера, который будет отображаться на веб-сайтах объектов недвижимости и онлайн-платформах. Онлайн-платформы должны будут регулярно предоставлять информацию об арендной деятельности хостов, использующих их услуги, в единую точку цифрового доступа соответствующего государства-члена ЕС.

Новые правила распространяются на:

онлайн-платформы краткосрочной аренды, которые предоставляют услуги хозяевам, предоставляющим услуги краткосрочной аренды жилья в ЕС, независимо от их местонахождения и;

хозяев, предоставляющих услуги краткосрочной аренды жилья.

Постановление не распространяется на гостиницы и другие подобные средства размещения, в том числе курортные гостиницы, люксовые или апарт-отели, общежития или мотели, поскольку данные об этом виде размещения предоставляются, доступны и документально оформлены на ином правовом основании.

Также под действия новых правил не попадают палатки, дома на колесах или транспортные средства для отдыха, предоставляемые в палаточных лагерях, на стоянках и стоянках для трейлеров, поскольку такие помещения обычно располагаются в специально отведенных местах, таких как кемпинги или стоянки для автодомов, и не влияют на размещение, сравнимое с короткими услуги срочной аренды.

Настоящий Регламент является обязательным во всей своей полноте и применяется напрямую во всех государствах-членах ЕС.