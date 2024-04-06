В Йыхви в воскресенье впервые состоится забег "Перелеска" в поддержку ветеранов

Главный организатор забега Урмас Раявер сказал, что если в прежние годы забег "Перелеска" проходил в Ида-Вирумаа в Нарве, то в Йыхви побегут впервые.

В воскресенье, 7 апреля в 11.00 на центральной площади Йыхви будет дан старт забегу на 3,2 км. Трасса поведет участников по променадному туннелю на музыкальную площадь, оттуда - в парк вблизи военного городка Сил обороны, где участники повернут назад и по улице Парги и променаду прибегут к финишу на центральной площади.

По словам Раявера, на сегодня зарегистрировались уже около ста участников. В первом забеге "Перелеска" нынешнего месячника ветеранов в Таллинне было около 400 участников.

Хотя в забеге наградят также лучших в разных возрастных классах, по словам Раявера, главным все же является участие. Трассу протяженностью 3,2 км можно как пробежать в быстром темпе или спокойной трусцой, так и пройти шагом или проехать в кресле-коляске.

Также на центральной площади можно будет испытать свои силы, выполнив два оставшихся упражнения натовского теста: двухминутные отжимания и упражнения для пресса на результат.

Объединение раненых бойцов Эстонии собранными в ходе кампании "Перелеска" пожертвованиями поддержит ветеранов и их близких. Кроме того, поддержит развитие оздоровительного спорта и укрепление сферы восстановительного лечения во всем обществе. В прошлом году на забеге месячника ветеранов было собрано 116000 евро.

Если еще в пятницу в Йыхви была зимняя погода, то в воскресенье ожидается теплая весенняя, 10-12 градусов тепла.