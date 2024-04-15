14 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ваарика в Йыхви 48-летний мужчина ударил таксиста. Полиция задержала драчуна.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви мужчина побил таксиста
В Нарве в результате нападения пострадали двое мужчин
14 апреля в полицию поступил вызов на улицу Солдина в Нарве, где двое мужчин подверглись нападению неизвестных. Одного мужчину медики доставили в больницу.
В Кохтла-Ярве и Нарве задержаны драчуны
13 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на улице В. Герасимова в Нарве 48-летний мужчина ударил 36-летнего мужчину, который в результате получил телесные повреждения. Полиция задержала драчуна.
14 апреля в полицию поступил вызов на улицу Олеви в Кохтла-Ярве, где 44-летний мужчина ударил 37-летнего мужчину. Полиция задержала и этого драчуна.
В Кохтла-Ярве двое мужчин избили третьего
13 апреля в полицию поступило сообщение, что на улице Айа в Кохтла-Ярве между пьяными знакомыми возник конфликт, в результате которого двое мужчин избили 38-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, а нарушителей полиция задержала.
Подробности всех случаев насилия будут выясняться полицией в ходе уголовного производства.
В Вайвара украден трактор с прицепом
12 апреля в полицию сообщили, что из деревни Вайвара в Нарва-Йыэсуу украдены трактор и прицеп к нему. Ущерб, причиненный кражей, составляет 900 евро.