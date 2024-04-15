СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви мужчина побил таксиста

В Нарве в результате нападения пострадали двое мужчин

14 апреля в полицию поступил вызов на улицу Солдина в Нарве, где двое мужчин подверглись нападению неизвестных. Одного мужчину медики доставили в больницу.

В Кохтла-Ярве и Нарве задержаны драчуны

13 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на улице В. Герасимова в Нарве 48-летний мужчина ударил 36-летнего мужчину, который в результате получил телесные повреждения. Полиция задержала драчуна.

14 апреля в полицию поступил вызов на улицу Олеви в Кохтла-Ярве, где 44-летний мужчина ударил 37-летнего мужчину. Полиция задержала и этого драчуна.

В Кохтла-Ярве двое мужчин избили третьего

13 апреля в полицию поступило сообщение, что на улице Айа в Кохтла-Ярве между пьяными знакомыми возник конфликт, в результате которого двое мужчин избили 38-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, а нарушителей полиция задержала.

Подробности всех случаев насилия будут выясняться полицией в ходе уголовного производства.

В Вайвара украден трактор с прицепом

12 апреля в полицию сообщили, что из деревни Вайвара в Нарва-Йыэсуу украдены трактор и прицеп к нему. Ущерб, причиненный кражей, составляет 900 евро.