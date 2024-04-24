Мэр Нарвы Яан Тоотс принял участие в закладке краеугольного камня в основание уже вовсю строящегося дома, а на следующий день пойдет к нотариусу, чтобы оформить приобретение тут себе квартиры.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Мэр Нарвы покупает себе квартиру в строящемся доме с видами на миллион
На нарвской улице Раудсилла, 1, что в историческом городском районе Йоаорг, с декабря 2023 года и в опережающем темпе ведется строительство первого квартирного дома из пяти спроектированных для будущего жилого квартала "Joaoru Residentsid". В доме шесть этажей и вдобавок мансардный этаж. Окна особо дорогих квартир выходят на пограничную реку Нарва с двумя крепостями по берегам и на речной променад. Считается, что вид с этого места приблизительно повторяет вид на реку, изображенный на пятикроновой банкноте Банка Эстонии образца 1991-го года.
Ранее "Северное побережье" писало, что мэр Нарвы Яан Тоотс, приезжающий на работу из Тарту, намеревается купить себе в новом доме квартиру. Теперь, 24 апреля, участвуя в праздничной церемонии закладки в фундамент краеугольного камня, Тоотс подтвердил, что квартиру площадью 60 квадратных метров он себе уже выбрал - и 25 апреля пойдет с этим к нотариусу.
Стоимость приобретения не разглашается. Известно, что дом может быть сдан в эксплуатацию еще до конца 2024 года.
"Буду здесь жить", - сказал Тоотс, поднявшись с разрешения строителей в свою будущую квартиру на пятом этаже дома по улице Раудсилла, 1. "Это один из лучших видов вообще в Эстонии", - оценил он открывающуюся из окна панораму на район Йоаорг, пограничную реку и крепости на ее берегах. "Здесь спокойно и тихо", - добавил он.
Тоотс пояснил, что лет сорок уже дружит с Айваром Туулбергом, главой строительной компании "Rand & Tuulberg", и понимает, на какой риск идет предприниматель, взявшись строить в Нарве совершенно новый квартирный дом. Все квартиры в нем пока еще не имеют владельцев, но те, что с лучшими видами, уже забронированы. "Сейчас речь идет о строительстве второго дома, а всего будет пять", - отметил Тоотс.
Начало строительства задержалось из-за войны
Как уже рассказывало "Северное побережье", акционерное общество "Vallikraavi Kinnisvara", зарегистрированное в Тарту, в декабре 2023 года приступило в Нарве к реализации давно задуманного проекта нового жилого квартала "Joaoru Residentsid" в историческом районе Йоаорг, на улице Раудсилла, 1.
Стройка развернулась на месте снесенного семь лет назад здания Нарвской Юхкентальской средней школы, или бывшей школы №7, рядом со смотровой платформой у реки Нарва "Пятикроновый вид" и неподалеку от Нарвской Александровской церкви.
Первый дом жилого квартала "Joaoru Residentsid" обещан к марту 2025 года, строительство остальных четырех пока официально не анонсировалось.
Двумя равными совладельцами АО "Vallikraavi Kinnisvara" являются бизнесмены Райво Ранд и Айвар Туулберг, более известные в качестве владельцев строительного концерна "Rand & Tuulberg", одного из крупнейших в Эстонии. Их компания по развитию недвижимости "Vallikraavi Kinnisvara" купила в 2016 году у города Нарва за 331150 евро участок недвижимости по адресу: улица Раудсилла, 1. Данное место привлекает широким видом на пограничную реку, речной променад и две крепости.
Новый владелец недвижимости быстро снес пустовавшее здание бывшей Юхкентальской школы, которая была закрыта еще в 2006 году, и взялся за бизнес-план строительства в этом месте жилого комплекса.
Детальная планировка была инициирована в том же 2016 году, чтобы спланировать возведение до пяти шестиэтажных жилых домов и до пяти вспомогательных зданий. Проведены геологические исследования находящейся в основании участка скалы и оценка влияния строительства на охраняемую зону речного берега. Готовая детальная планировка участка была установлена в 2020 году.
Ходатайство о разрешении на строительство АО "Vallikraavi Kinnisvara" представило в Нарвскую горуправу в октябре 2021 года, одновременно начав поиск покупателей для будущего жилья.
Планировалось начать строить первый квартирный дом и автопарковку "Joaoru Residentsid" весной 2022 года. Реклама нового жилья в Нарве у границы готовилась также в Санкт-Петербурге. Однако в планы вмешалась война в Украине, развязанная Россией, а также ее экономические и рыночные последствия. Разрешение на строительство первого дома "Joaoru Residentsid" было выдано Нарвской горуправой "Vallikraavi Kinnisvara" 2 марта 2022 года, то есть на седьмой день полномасштабного вторжения.
Столкнувшись с таким форс-мажором АО "Vallikraavi Kinnisvara" попросило Нарвскую горуправу продлить сроки выполнения инвестиционных обязательств, взятых компанией еще при покупке недвижимости. Горуправа удовлетворила это ходатайство в апреле 2023 года. Новым сроком вложения в развитие участка по меньшей мере 3,1 миллиона евро теперь установлена середина 2029 года. В противном случае компания будет обязана уплатить Нарве штраф в размере 10 процентов от недостающей инвестиционной суммы.