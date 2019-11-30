Подготовительные курсы Кохтла-Ярвеской гимназии вызвали большой интерес

Желающие попасть в гимназию могут зарегистрироваться на подготовительные курсы по математике, физике, эстонскому языку (в том числе по эстонскому как второму языку) и английскому языку.

Отсутствует фундамент

- Интерес огромный: за первые два дня зарегистрировалось уже около сотни учащихся. Мы решили подготовительные курсы организовать потому, что, по нашему мнению, у нынешних выпускников основных школ недостаточный уровень знаний для учебы в гимназической ступени, - говорит Хендрик Агур, директор Кохтла-Ярвеской гимназии.

По его словам, нынешняя картина выглядит таким образом, что частично придется прорабатывать математику за 6-7-й класс. "Невозможно учиться в гимназии, если отсутствует фундамент. Проблемным является для здешних основных школ и уровень владения английским языком. Много разговоров об уровнях владения эстонским языком, здесь очень большой разброс".

Подготовительные курсы предусмотрено дифференцировать по уровню знаний учеников. "Пытаемся предложить подготовку всем учащимся по их возможностям и нынешнему уровню так, чтобы поддержать слабых и дать также продвижение сильным".

Таким образом, польза от курсов и тем, у кого остались пробелы после основной школы, и тем, у кого серьезные амбиции и предпосылки делать больше, чем требуется. "Будущих участников предметных олимпиад мы увидим сразу и начнем с ними подготовку к академическому обучению на более высоком уровне".

Настройка на гимназию

Агур подчеркивает, что знание эстонского языка не может быть препятствием для желающих заниматься на подготовительных курсах, самое важное - это интерес и мотивация.

- Никого здесь не принуждают и не заманивают. Так что родители, принуждением приводящие своих детей на курсы, должны позаботиться и сами мотивировать и поддерживать детей дома. Мы предоставляем возможности и учим учащихся самим брать на себя ответственность и видеть в своей учебе и стараниях более дальние перспективы. Ради учебы за оценку и достижения показных результатов нет смысла идти на подготовительные курсы. Здесь получат солидную поддержку те, кто серьезно мотивирован и желает настроиться на учебу в гимназии.