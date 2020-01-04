СВОДКА ПОЛИЦИИ: Задавили мужчину

По первоначальным данным, трое человек насели на мужчину, чтобы его успокоить, и сообщили о случившемся в центр тревоги. К моменту прибытия полиции мужчина потерял сознание, и полицейские начали его реанимировать до прибытия скорой помощи. Скорая помощь доставила мужчину в больницу, где он позднее скончался. Для выяснения обстоятельств случившегося возбуждено уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В аварии в Нарва-Йыэсуу пострадали четыре человека

1 января в 5.34 на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу легковой автомобиль "Jaguar XJ", которым управлял 45-летний мужчина, отклонился на полосу встречного движения и вылетел с дороги. Машина врезалась в опору дорожного знака "Автобусная остановка", после чего отлетела в дерево и перевернулась на крышу. Водителя и находившуюся в машине 34-летнюю женщину доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. 38-летней женщине и 36-летнему мужчине, также находившимся в автомобиле, оказали первую помощь на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ударила ножом сожителя

1 января в квартире по улице Партизани в Нарве 47-летняя женщина ударила ножом своего 47-летнего спутника жизни. Скорая помощь доставила мужчину в больницу. Полицейские задержали женщину.

Напала с ножом на сына

1 января в квартире по бульвару Виру в Силламяэ 58-летняя женщина ударила ножом своего 38-летнего сына. Полиция задержала женщину.

Ударил мать ногой

1 января в квартире по улице Ыпетаяте в Ахтме 44-летний мужчина пригрозил своей 61-летней матери ножом и ударил ее ногой. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Получил резаные раны

1 января в квартире по улице Уус в Кохтла-Ярве 38-летний мужчина нанес 39-летнему мужчине телесные повреждения и две резаные раны. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

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