ОПРОС: Стоит ли признаваться в любви посредством огромного плаката в центре города?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Кая РАХАСЕПП: - Не стоит. Мне кажется, что подобное признание слишком откровенно. Такие личные, почти интимные отношения не стоит выносить на широкую публику, можно найти лучшие способы показать и доказать свои чувства.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Галина КИУРУ: - Мне и большинству людей моего поколения не очень приятно смотреть на такие плакаты. Зачем это? Думаю, что лучше любовь и свои чувства при себе держать, а не выставлять напоказ всему миру. Это не значит, что она ему поверит.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Клара ГРЕЧКИНА: - Вообще-то не могу дать оценку плакату, появившемуся в центре главной улицы Йыхви. Потому что не понимаю, зачем он тут, кто разрешил? Можно что-то и получше на это место придумать. По большому счету ничего плохого нет, но такой плакат явно не украшает улицу.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Наталья ПОЛЯХ: - Не обращала внимания раньше. Но, посмотрев, скажу, что, наверное, для девушки, которой так признаются, романтично. Почему бы и нет - пусть кричит на весь мир, если любит. Но не могу сказать однозначно, хотелось ли бы мне подобного признания в любви. Скорее нет.