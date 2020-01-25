ОПРОС: Стоит ли признаваться в любви посредством огромного плаката в центре города?

Член Рийгикогу и бывший старейшина Йыхвиской волости Мартин Репинский заказал размещение в центре Йыхви большого плаката с признанием в любви своей девушке Екатерине Васильевой.
Кая РАХАСЕПП:
- Не стоит. Мне кажется, что подобное признание слишком откровенно. Такие личные, почти интимные отношения не стоит выносить на широкую публику, можно найти лучшие способы показать и доказать свои чувства.
Галина КИУРУ:
- Мне и большинству людей моего поколения не очень приятно смотреть на такие плакаты. Зачем это? Думаю, что лучше любовь и свои чувства при себе держать, а не выставлять напоказ всему миру. Это не значит, что она ему поверит.
Клара ГРЕЧКИНА:
- Вообще-то не могу дать оценку плакату, появившемуся в центре главной улицы Йыхви. Потому что не понимаю, зачем он тут, кто разрешил? Можно что-то и получше на это место придумать. По большому счету ничего плохого нет, но такой плакат явно не украшает улицу.
Наталья ПОЛЯХ:
- Не обращала внимания раньше. Но, посмотрев, скажу, что, наверное, для девушки, которой так признаются, романтично. Почему бы и нет - пусть кричит на весь мир, если любит. Но не могу сказать однозначно, хотелось ли бы мне подобного признания в любви. Скорее нет.
Михаил ЕВСЕЕВ:
- Все знают, кто на фото и кто заказал. Сколько у него жен было? Не могу сосчитать. Мое твердое убеждение, что улица не для таких плакатов. Может быть, на своем доме и можно ненадолго повесить признание, но зачем широкой общественности это знать?