СВОДКА ПОЛИЦИИ: Подростки выстрелили в 12-летнего мальчика

В Ахтме столкнулись автомобили

14 февраля в 7.50 возле дома №6а на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 27-летняя женщина за рулем легкового автомобиля "Audi A6" выехала на главную дорогу перед легковым автомобилем "Škoda Roomster", которым управлял 47-летний мужчина. В результате столкновения "Škoda" отлетела в опору уличного освещения. Водителя "Škoda" доставили в Ида-Вирускую центральную больницу для осмотра.

В Нарве ребенок попал под машину

14 февраля около 20.10 возле дома №14 на улице А. Тиймана в Нарве 44-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем "Toyota RAV4", сбила переходившую дорогу по пешеходному переходу 11-летнюю девочку. Ребенка доставили в Нарвскую больницу.

Сбили пьяного пешехода

15 февраля в 19.28 на 197-м километре шоссе Таллинн - Нарва в Нарва-Йыэсуу передвигавшийся по проезжей части без светоотражателя нетрезвый 61-летний мужчина был сбит легковым автомобилем "Kia Sportage", которым управлял 46-летний мужчина. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

Ребенка толкнули в подъезде

16 февраля в полицию сообщили, что в подъезде многоквартирного дома на улице Харидузе в Йыхви 11-летнюю девочку толкнул сосед. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напавший разбил телефон

13 февраля в полицию сообщили, что на улице Олеви в Кохтла-Ярве 35-летний мужчина толкнул 30-летнюю женщину. Из-за толчка женщина выронила телефон, мужчина поднял его и швырнул об асфальт. Своими действиями мужчина причинил материальный ущерб на сумму около 200 евро. Полиция задержала мужчину.

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