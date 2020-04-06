Вт, 7.04.2020
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На время карантина ищут кров для работников передовой линии

Руководитель ТОО "Mehntack" Терье Раттур сказала, что закрытый сейчас для посетителей отель мызы Мяэтагузе подходит для карантинной площади, ведь при каждом номере имеются туалет и душевая. О готовности предложить его в случае необходимости она сообщила как местному самоуправлению, так и Министерству социальных дел.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Ида-Вирумааский союз самоуправлений делает обзор площадей, которые можно будет предложить на время карантина работникам передовой линии; Министерство социальных дел изучает готовность туристических предпринимателей к размещению работников попечительских домов.

В Алутагузеской волости одна квартира уже используется в качестве карантинной площади.

- В одной квартире мызы проживают сейчас работники Алутагузеского попечительского центра, которые занимаются инфицированными подопечными и не желают после смены идти домой и распространять вирус. Каждая смена приезжает на ночлег со своими простынями, вот так это и работает, - сказал алутагузеский волостной старейшина Тауно Выхмар. 

Самоуправления обдумывают

Если потребность в карантинных площадях вырастет, то людей можно будет разместить также в отеле мызы Мяэтагузе. "Поскольку отель сейчас закрыт и отопление отключено, то о такой необходимости нужно будет сообщить заранее. Возможности размещения имеются также в Алутагузеском центре спорта и отдыха, плюс четыре социальные квартиры в Кийкла", - описал Выхмар возможности Алутагузеской волости.

Ида-Вирумааский союз самоуправлений собирает сейчас данные о возможных карантинных площадях в городах и волостях. Делают это, думая о работниках передовой линии (полиция, спасатели, медики, местные самоуправления), которым придется в случае подозрения на COVID-19 жить отдельно от своих семей, пока не выяснятся результаты теста. Решение нужно найти также для выписанных из больницы людей, которые должны оставаться на карантине. 

- В каждом самоуправлении о таких площадях подумали уже раньше, а сейчас мы собираем информацию о тех возможностях, которые в случае необходимости можно будет использовать шире, чем в пределах одного самоуправления, - пояснила председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений и тойлаский волостной старейшина Эве Эаст. - Из заведений для размещения предпочтение отдают, скорее, маленьким, где проще обеспечить подходящие для карантина условия.

Принуждать не станут 

Отдел социальной опеки Министерства социальных дел обратился к туристическим объединениям, чтобы изучить, многие ли заведения размещения готовы к сотрудничеству с государством, ведь пожилые люди - это одна из основных групп риска.

"С 12 марта запрещены посещения в попечительских домах, и вероятнее всего, что вирус может попадать туда через работников. Одним из решений мы считаем такое, чтобы персонал попечительских домов можно было при необходимости разместить за пределами их дома - например, в отеле, на туристическом хуторе или в другом предприятии размещения", - объяснила в своем обращении руководитель отдела социальной опеки Хяли Тарум.

Она подчеркнула, что не планируется вынуждать кого-то находиться в стороне от своих семей и домов. 

- Но таким образом мы можем со стороны государства посодействовать тому, чтобы персонал попечительских домов по возможности меньше передвигался вокруг, минимизируя таким образом риск попадания вируса в попечительские дома. Поэтому изучаем, многие ли заведения размещения готовы разместить у себя персонал попечительских домов. На основе такой готовности правительство сможет принимать и дальнейшие решения, в том числе финансовые, - отметила Тарум. 

По всей Эстонии имеется 207 попечительских домов, в них работает около 5000 человек.

- Мы провели первый сбор информации и получили обратную связь также от ида-вируских турпредпринимателей, но в настоящий момент говорить о дальнейших планах деятельности еще рано, - сообщил коммуникационный отдел Министерства социальных дел.

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