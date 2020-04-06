На время карантина ищут кров для работников передовой линии

Ида-Вирумааский союз самоуправлений делает обзор площадей, которые можно будет предложить на время карантина работникам передовой линии; Министерство социальных дел изучает готовность туристических предпринимателей к размещению работников попечительских домов.
В Алутагузеской волости одна квартира уже используется в качестве карантинной площади.
- В одной квартире мызы проживают сейчас работники Алутагузеского попечительского центра, которые занимаются инфицированными подопечными и не желают после смены идти домой и распространять вирус. Каждая смена приезжает на ночлег со своими простынями, вот так это и работает, - сказал алутагузеский волостной старейшина Тауно Выхмар.
Самоуправления обдумывают
Если потребность в карантинных площадях вырастет, то людей можно будет разместить также в отеле мызы Мяэтагузе. "Поскольку отель сейчас закрыт и отопление отключено, то о такой необходимости нужно будет сообщить заранее. Возможности размещения имеются также в Алутагузеском центре спорта и отдыха, плюс четыре социальные квартиры в Кийкла", - описал Выхмар возможности Алутагузеской волости.
Ида-Вирумааский союз самоуправлений собирает сейчас данные о возможных карантинных площадях в городах и волостях. Делают это, думая о работниках передовой линии (полиция, спасатели, медики, местные самоуправления), которым придется в случае подозрения на COVID-19 жить отдельно от своих семей, пока не выяснятся результаты теста. Решение нужно найти также для выписанных из больницы людей, которые должны оставаться на карантине.
- В каждом самоуправлении о таких площадях подумали уже раньше, а сейчас мы собираем информацию о тех возможностях, которые в случае необходимости можно будет использовать шире, чем в пределах одного самоуправления, - пояснила председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений и тойлаский волостной старейшина Эве Эаст. - Из заведений для размещения предпочтение отдают, скорее, маленьким, где проще обеспечить подходящие для карантина условия.
Принуждать не станут
Отдел социальной опеки Министерства социальных дел обратился к туристическим объединениям, чтобы изучить, многие ли заведения размещения готовы к сотрудничеству с государством, ведь пожилые люди - это одна из основных групп риска.
"С 12 марта запрещены посещения в попечительских домах, и вероятнее всего, что вирус может попадать туда через работников. Одним из решений мы считаем такое, чтобы персонал попечительских домов можно было при необходимости разместить за пределами их дома - например, в отеле, на туристическом хуторе или в другом предприятии размещения", - объяснила в своем обращении руководитель отдела социальной опеки Хяли Тарум.
Она подчеркнула, что не планируется вынуждать кого-то находиться в стороне от своих семей и домов.
- Но таким образом мы можем со стороны государства посодействовать тому, чтобы персонал попечительских домов по возможности меньше передвигался вокруг, минимизируя таким образом риск попадания вируса в попечительские дома. Поэтому изучаем, многие ли заведения размещения готовы разместить у себя персонал попечительских домов. На основе такой готовности правительство сможет принимать и дальнейшие решения, в том числе финансовые, - отметила Тарум.
По всей Эстонии имеется 207 попечительских домов, в них работает около 5000 человек.
- Мы провели первый сбор информации и получили обратную связь также от ида-вируских турпредпринимателей, но в настоящий момент говорить о дальнейших планах деятельности еще рано, - сообщил коммуникационный отдел Министерства социальных дел.