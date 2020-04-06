На время карантина ищут кров для работников передовой линии

В Алутагузеской волости одна квартира уже используется в качестве карантинной площади.

- В одной квартире мызы проживают сейчас работники Алутагузеского попечительского центра, которые занимаются инфицированными подопечными и не желают после смены идти домой и распространять вирус. Каждая смена приезжает на ночлег со своими простынями, вот так это и работает, - сказал алутагузеский волостной старейшина Тауно Выхмар.

Самоуправления обдумывают

Если потребность в карантинных площадях вырастет, то людей можно будет разместить также в отеле мызы Мяэтагузе. "Поскольку отель сейчас закрыт и отопление отключено, то о такой необходимости нужно будет сообщить заранее. Возможности размещения имеются также в Алутагузеском центре спорта и отдыха, плюс четыре социальные квартиры в Кийкла", - описал Выхмар возможности Алутагузеской волости.

Ида-Вирумааский союз самоуправлений собирает сейчас данные о возможных карантинных площадях в городах и волостях. Делают это, думая о работниках передовой линии (полиция, спасатели, медики, местные самоуправления), которым придется в случае подозрения на COVID-19 жить отдельно от своих семей, пока не выяснятся результаты теста. Решение нужно найти также для выписанных из больницы людей, которые должны оставаться на карантине.

- В каждом самоуправлении о таких площадях подумали уже раньше, а сейчас мы собираем информацию о тех возможностях, которые в случае необходимости можно будет использовать шире, чем в пределах одного самоуправления, - пояснила председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений и тойлаский волостной старейшина Эве Эаст. - Из заведений для размещения предпочтение отдают, скорее, маленьким, где проще обеспечить подходящие для карантина условия.

Принуждать не станут

Отдел социальной опеки Министерства социальных дел обратился к туристическим объединениям, чтобы изучить, многие ли заведения размещения готовы к сотрудничеству с государством, ведь пожилые люди - это одна из основных групп риска.

"С 12 марта запрещены посещения в попечительских домах, и вероятнее всего, что вирус может попадать туда через работников. Одним из решений мы считаем такое, чтобы персонал попечительских домов можно было при необходимости разместить за пределами их дома - например, в отеле, на туристическом хуторе или в другом предприятии размещения", - объяснила в своем обращении руководитель отдела социальной опеки Хяли Тарум.

Она подчеркнула, что не планируется вынуждать кого-то находиться в стороне от своих семей и домов.

- Но таким образом мы можем со стороны государства посодействовать тому, чтобы персонал попечительских домов по возможности меньше передвигался вокруг, минимизируя таким образом риск попадания вируса в попечительские дома. Поэтому изучаем, многие ли заведения размещения готовы разместить у себя персонал попечительских домов. На основе такой готовности правительство сможет принимать и дальнейшие решения, в том числе финансовые, - отметила Тарум.

По всей Эстонии имеется 207 попечительских домов, в них работает около 5000 человек.