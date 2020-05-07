СВОДКА ПОЛИЦИИ: Укусила спутника жизни

Разборки с применением пневматического оружия

4 мая полицию вызвали на улицу В. Чкалова в Силламяэ, где 35-летний мужчина выстрелил в 28-летнюю женщину из пневматического ружья. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Днем ранее полиция выезжала на вызов в Нарва-Йыэсуу в деревню Аувере, где 64-летний мужчина угрожал застрелить собаку из пневматического пистолета. Полиция задержала мужчину по подозрению в нарушении общественного порядка.

Жертва мошенничества обратилась в полицию

4 мая в Йыхвиском отделении полиции возбудили уголовное производство в связи с тем, что 20 марта человек заказал в интернете компьютер стоимостью 238 евро, однако так и не получил его.

Из грузовика украли топливо

В период с 1 по 2 мая из грузового автомобиля, стоявшего на парковке в деревне Пуру Йыхвиской волости, украли около 400 литров дизельного топлива. Ущерб от кражи - примерно 500 евро.

Жертву разъяренной женщины забрали в полицию

1 мая полицию вызвали на улицу П. Кереса в Нарве, где 30-летняя женщина ударила своего 28-летнего спутника жизни. Мужчину доставили в полицию на вытрезвление. Обстоятельства случившегося установит следствие.

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