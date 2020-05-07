СВОДКА ПОЛИЦИИ: Укусила спутника жизни
4 мая полицию вызвали в квартиру на улице Виру в Нарве, где 18-летняя девушка в ходе конфликта укусила своего 30-летнего спутника жизни. Полиция задержала девушку в качестве подозреваемой.
Разборки с применением пневматического оружия
4 мая полицию вызвали на улицу В. Чкалова в Силламяэ, где 35-летний мужчина выстрелил в 28-летнюю женщину из пневматического ружья. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Днем ранее полиция выезжала на вызов в Нарва-Йыэсуу в деревню Аувере, где 64-летний мужчина угрожал застрелить собаку из пневматического пистолета. Полиция задержала мужчину по подозрению в нарушении общественного порядка.
Жертва мошенничества обратилась в полицию
4 мая в Йыхвиском отделении полиции возбудили уголовное производство в связи с тем, что 20 марта человек заказал в интернете компьютер стоимостью 238 евро, однако так и не получил его.
Из грузовика украли топливо
В период с 1 по 2 мая из грузового автомобиля, стоявшего на парковке в деревне Пуру Йыхвиской волости, украли около 400 литров дизельного топлива. Ущерб от кражи - примерно 500 евро.
Жертву разъяренной женщины забрали в полицию
1 мая полицию вызвали на улицу П. Кереса в Нарве, где 30-летняя женщина ударила своего 28-летнего спутника жизни. Мужчину доставили в полицию на вытрезвление. Обстоятельства случившегося установит следствие.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.