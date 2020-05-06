Удиравшего от полиции молодого человека взяли под стражу

29 апреля вечером в городе Нарве полицейские заметили автомобиль "Peugeot", водитель которого проигнорировал требование полиции остановиться. Полицейские поехали вслед за автомобилем, который в итоге остановился на поле в Нарва-Йыэсуу. Вышедший из автомобиля юноша попытался убежать в лес, однако полицейские его задержали.

Молодому человеку предъявили подозрение в систематическом управлении механическим транспортным средством без водительских прав.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнара Плисткина, он ходатайствовал об аресте 19-летнего юноши, так как в его случае существует опасность уклонения от уголовного производства. "Молодой человек намеренно проигнорировал знак остановиться, показанный чиновником полиции, который осуществлял надзор за дорожным движением, и затем в течение 14 минут на большой скорости мчался по улицам Нарвы, убегая от преследовавших его на полицейских машинах чиновников полиции", - добавил Плисткин.

Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб сказал, что в худшем случае такое нарушение может привести к тяжелым последствиям.