СВОДКА ПОЛИЦИИ: Задержали квартирного вора

6 мая в полицию сообщили, что в доме на улице Кеск в Силламяэ 39-летний мужчина без разрешения владельца проник в квартиру и украл находившийся там рабочий инструмент. Ущерб уточняется. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.