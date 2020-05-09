СВОДКА ПОЛИЦИИ: Задержали квартирного вора
6 мая в полицию сообщили, что в доме на улице Кеск в Силламяэ 39-летний мужчина без разрешения владельца проник в квартиру и украл находившийся там рабочий инструмент. Ущерб уточняется. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Мужчина с травмами в подъезде
6 мая полиция получила вызов в дом на проспекте Кангеласте в Нарве, в подъезде которого обнаружили 61-летнего мужчину с телесными повреждениями. Полиция задержала в качестве подозреваемого 50-летнего мужчину.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.