Вс, 10.05.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Задержали квартирного вора
6 мая 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

6 мая в полицию сообщили, что в доме на улице Кеск в Силламяэ 39-летний мужчина без разрешения владельца проник в квартиру и украл находившийся там рабочий инструмент. Ущерб уточняется. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Мужчина с травмами в подъезде 

6 мая полиция получила вызов в дом на проспекте Кангеласте в Нарве, в подъезде которого обнаружили 61-летнего мужчину с телесными повреждениями. Полиция задержала в качестве подозреваемого 50-летнего мужчину. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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