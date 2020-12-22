Вт, 22.12.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Больницам и домам попечения в борьбе с коронавирусом помогают выстоять студенты

Студентка Кохтла-Ярвеского филиала Таллиннского колледжа здравоохранения Довиле Валайтите-Лойде отмечает, что для нее как для будущего медицинского работника первостепенное значение имеют помощь нуждающимся и получение от этого как можно большего количества знаний и навыков.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Студентка Таллиннского колледжа здравоохранения Довиле Валайтите-Лойде одна из тех, кто пришел работать в Ахтмеский дом попечения, когда он объявил о поиске помощников в связи с возникшей здесь вспышкой заболевания коронавирусом как среди большинства подопечных, так и почти половины работников. И она намерена оставаться здесь до тех пор, пока ее услуги будут нужны в этой кризисной ситуации. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Довиле учится в колледже сестринскому делу и с начала декабря помимо учебы работает помощницей по уходу в попечительском доме.

- Поскольку в настоящий момент наблюдается глобальная пандемия "короны", я чувствовала своим долгом помочь тем, кто сейчас в этом нуждается, - говорит она. - Чтобы победить эту болезнь, мы все должны внести свой вклад. 

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