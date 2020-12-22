Больницам и домам попечения в борьбе с коронавирусом помогают выстоять студенты

Студентка Кохтла-Ярвеского филиала Таллиннского колледжа здравоохранения Довиле Валайтите-Лойде отмечает, что для нее как для будущего медицинского работника первостепенное значение имеют помощь нуждающимся и получение от этого как можно большего количества знаний и навыков.

Студентка Таллиннского колледжа здравоохранения Довиле Валайтите-Лойде одна из тех, кто пришел работать в Ахтмеский дом попечения, когда он объявил о поиске помощников в связи с возникшей здесь вспышкой заболевания коронавирусом как среди большинства подопечных, так и почти половины работников. И она намерена оставаться здесь до тех пор, пока ее услуги будут нужны в этой кризисной ситуации.