Эдуард Одинец хочет доказать в Кохтла-Ярве, что он не только говорить умеет

Эдуард Одинец почти четверть века в Кохтла-Ярвеском горсобрании донимал центристскую власть и вот наконец получил возможность самому засучить рукава и делать дела лучше. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Около 25 лет подряд критиковавший, будучи главным оппозиционером, кохтла-ярвескую городскую власть Эдуард Одинец, придя теперь к власти, сможет доказать, что он не только говорит, но и сумеет рулить этим городом лучше. Условия для этого какие угодно, кроме благоприятных: он как лидер должен сохранить коалицию из четырех участвующих сторон, имеющую в горсобрании преимущество всего в один голос перед правившей городом Кохтла-Ярве четверть века Центристской партией.