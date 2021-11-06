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Эдуард Одинец хочет доказать в Кохтла-Ярве, что он не только говорить умеет

Эдуард Одинец почти четверть века в Кохтла-Ярвеском горсобрании донимал центристскую власть и вот наконец получил возможность самому засучить рукава и делать дела лучше. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Около 25 лет подряд критиковавший, будучи главным оппозиционером, кохтла-ярвескую городскую власть Эдуард Одинец, придя теперь к власти, сможет доказать, что он не только говорит, но и сумеет рулить этим городом лучше. Условия для этого какие угодно, кроме благоприятных: он как лидер должен сохранить коалицию из четырех участвующих сторон, имеющую в горсобрании преимущество всего в один голос перед правившей городом Кохтла-Ярве четверть века Центристской партией.

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- Насколько сложно удержать вместе коалицию из четырех участников с разными интересами, имеющую перевес всего в один голос?

- С людьми надо говорить открыто и честно. Я воспринимаю все четыре стороны как одну команду. Сейчас все хорошо, но сейчас мы еще только разговариваем. Мы еще ничего не делаем.

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