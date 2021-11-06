Эдуард Одинец хочет доказать в Кохтла-Ярве, что он не только говорить умеет
Около 25 лет подряд критиковавший, будучи главным оппозиционером, кохтла-ярвескую городскую власть Эдуард Одинец, придя теперь к власти, сможет доказать, что он не только говорит, но и сумеет рулить этим городом лучше. Условия для этого какие угодно, кроме благоприятных: он как лидер должен сохранить коалицию из четырех участвующих сторон, имеющую в горсобрании преимущество всего в один голос перед правившей городом Кохтла-Ярве четверть века Центристской партией.