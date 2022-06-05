Рабочая нагрузка судей растет

По сравнению со странами Европейского Союза скорость судебного разбирательства в Эстонии занимает пятое место по гражданским и коммерческим делам и четвертое место по административным делам.

В то же время количество гражданских и административных дел, переданных в суд, в последние годы увеличилось, а это означает, что, например, одному уездному судье приходится разрешать в среднем 360 гражданских дел в год.

«Таким образом, время рассмотрения гражданских дел в Харьюском уездном суде, имеющем наибольшую нагрузку, тревожно и последовательно увеличивалось и в прошлом году было почти вдвое больше, чем в 2017 году. Однако такую ​​тенденцию можно ожидать во всех судах, если не будут выделяться дополнительные должности судей», — отметил председатель Госсуда.

«Количество уголовных дел немного уменьшилось, но по своему характеру они становятся все более объемными — здесь, безусловно, играет роль жесткость и неуклюжесть регулирования общего уголовного производства», — добавил Кыве.

Принятые на сегодняшний день меры, такие как создание дополнительных должностей судей и единовременное перераспределение дел, еще не улучшили ситуацию. Это также отражено в результатах недавнего опроса Союза судей Эстонии, в котором почти 71 процент респондентов оценили свою ежедневную нагрузку как чрезмерную.