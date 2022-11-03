Окружной суд признал необходимым содержание Николая Осипенко под стражей

По мнению коллегии по уголовным делам Тартуского окружного суда, уездный суд справедливо установил, что в отношении Николая Осипенко имеются обоснованные подозрения в совершении им преступления и если он не будет арестован, он может продолжать преступную деятельность. В то же время, по мнению окружного суда, уездный суд безосновательно не взял Осипенко под стражу.

Как пишет Rus.postimees.ee, главный вопрос в данном деле - состояние здоровья Осипенко, и исключает ли оно его содержание под стражей. А именно, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, при выборе меры пресечения среди прочего оценивается и состояние здоровья подозреваемого. Уездный суд сделал это, но, по мнению судебной коллегии по уголовным делам, обстоятельства, связанные со здоровьем Осипенко, были оценены неправильно.

По мнению окружного суда, опасность совершения преступлений со стороны Осипенко высока, и в данном случае нет уверенности в том, что, оставаясь на свободе, он сможет воздержаться от продолжения совершения преступлений, в которых его подозревают. Тем более, что ему для этого даже не надо выходить из дома, так как там он до сих пор и занимался рабочими делами: для общения использовался телефон, встречи проходили у него дома. Суд пояснил, что такая позиция не оправдана даже тем, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности.