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Несколько женщин подверглись побоям

Эрик Калда
Несколько женщин подверглись побоям
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

2 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в городе Йыхви 42-летний мужчина ударил 49-летнюю женщину.

3 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на улице Катсе в Кохтла-Ярве 52-летний мужчина ударил 56-летнюю женщину во время конфликта между ними.

4 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Кангеласте в Нарве в ходе конфликта 37-летний мужчина ударил 43-летнюю женщину.

Полиция установит конкретные обстоятельства дела в рамках уголовного производства.

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