2 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в городе Йыхви 42-летний мужчина ударил 49-летнюю женщину.
Несколько женщин подверглись побоям
Несколько женщин подверглись побоям
3 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на улице Катсе в Кохтла-Ярве 52-летний мужчина ударил 56-летнюю женщину во время конфликта между ними.
4 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Кангеласте в Нарве в ходе конфликта 37-летний мужчина ударил 43-летнюю женщину.
Полиция установит конкретные обстоятельства дела в рамках уголовного производства.
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