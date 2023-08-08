СТАТИСТИКА ⟩ Только два процента иностранных туристов в Эстонии посещают Ида-Вирумаа

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в июне в эстонских гостиницах останавливались около 163 000 иностранных туристов.

- Количество иностранных туристов еще не достигло докризисного уровня июня 2019 года, будучи на треть меньше, чем было, но иностранных туристов было на 9% больше по сравнению с июнем 2022 года, - добавил Лаурмаа.

По его словам, третий месяц подряд снижается количество внутренних туристов. По сравнению с тем же месяцем прошлого года снижение составило 5% в апреле, 6% в мае и 7% в июне. При этом внутренних туристов было на 14% больше, чем в июне 2019 года.

Наибольшее количество туристов из Финляндии - 43% иностранных туристов - продолжают останавливаться в эстонских гостиницах. Далее следуют Латвия, Германия, Литва, Великобритания, США, Польша, Швеция и страны Азии. По сравнению с июнем прошлого года в гостиницах останавливалось больше туристов из Европы и других стран. Было на 17% больше финских туристов, на 8% больше немецких туристов и на 10% больше литовских туристов.

Больше туристов, чем годом ранее, также прибыло из Великобритании, США, Польши и Швеции. Количество туристов, прибывающих из азиатских стран, за год удвоилось, но все еще в несколько раз ниже допандемического уровня. В то же время латвийских туристов было на 9% меньше, чем в том же месяце прошлого года. 80% иностранных туристов указали целью своей поездки отдых и 15% работу.

68% иностранных туристов останавливались в гостиницах Харьюского уезда, затем следуют Пярнуский уезд (13 %), Тартумаа (7 %), Сааремаа (4 %) и Ида-Вирумаа (2 %). В Ляэнемае, Ляэне-Вирумаа, Валга, Вильянди и Вырумаа останавливались по 1% иностранных туристов. Иностранные путешественники провели в Эстонии в общей сложности около 324 000 ночей.