МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 31.08-07.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 31 августа по 7 сентября.
КУЛЬТУРА
Воскресенье, 3 сентября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - цирк. Цирковое интерактивное шоу для всей семьи. В программе принимают участие голуби, кошки, собаки, декоративный кролик. Для вас выступят акробаты, велофигуристы, жонглеры, иллюзионисты и клоуны. Билет - 10-15 евро, дети до 4 лет могут посетить мероприятие бесплатно.
* В Нарвском Воскресенском кафедральном соборе в 18.00 - концерт в рамках Дней Пярта: выступает "Collegium Musicale". Билет - 16,50-21,50 евро.
* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - Калле Сепп и Микк Таммепыльд. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Концертный автобус: 17.00 - у Йыхвиской библиотеки, 17.15 - в Кохтла-Ярве у "Prestone", 17.20 - в Кохтла-Ярве у старой аптеки. Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас. В случае сильного дождя концерт состоится в Сакаском народном доме.
Понедельник, 4 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - открытие фотовыставки Марианне Микко "Tegus Sambia naine" / "Деятельная женщина из Замбии" и встреча с автором.
Четверг, 7 сентября
* В Нарве на площади у ратуши в 18.00 - открытие фестиваля "Station Narva". Отт Лепланд и Инга Тислар, а также Нарвский городской симфонический оркестр.
СПОРТ
Четверг, 31 августа
* В Кивинымме в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 1 сентября
* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Tallinna Kalev".
Суббота, 2 сентября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 10.00 - Кубок Льва Мигдальского по ориентированию.
* В Нарвском Доме детского творчества в 11.00 - мемориал Леонида Пелешева по быстрым шахматам. Информация: www.maleliit.ee.
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 13.00 - завершающая эстафета XII сезона. Информация: www.sportiv.ee.
* На Кивиылиском стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Nõmme United".
Воскресенье, 3 сентября
* В Айдуском центре водных видов спорта в 9.30 - сапсерфинг: поход на сапбордах. Информация: www.sportiv.ee.
* В Мяэтагузе на трассе для диск-гольфа в 11.00 - финальный этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертая лига: "Püssi SK" / ФК "Järve" - "Kohila Püsivus".
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Jõhvi Phoenix" / "Noova" - ФК "Helios" (Выру).
Вторник, 5 сентября
* В Кохтла-Ярве в 13.00 - серийное соревнование "Kohtla-Järve liigub" / "Кохтла-Ярве двигается"; первый этап. Центр соревнования - на стадионе Ярвеской школы. Информация: www.sportiv.ee.
Четверг, 7 сентября
* В Кивиыли с 16.00 до 18.00 открыт старт этапа четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На оздоровительной трассе в Нарва-Йыэсуу в 17.45 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
РАЗНОЕ
Пятница, 1 сентября
* В Тойла в Оруском парке в 13.00 - открытие 25-го года школьного мира. После провозглашения школьного мира - семейный день Тойлаской волости и концерт; приглашенный артист - Геттер Яани.
* В Кивиыли на центральной площади с 19.00 до 22.00 - праздник в честь начала учебного года.
Суббота, 2 сентября
* В Йыхвиском концертном доме с 11.00 до 14.00 - ярмарка интересов Йыхвиского центра культуры и интересов.
* В Таммику в Шахтерском доме ("Kaevuri maja") с 12.00 до 17.00 - блошиный рынок и террасное кафе. Продаются всевозможные вещи. Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "ФБ".
Воскресенье, 3 сентября
* У Тудулиннаского народного дома в 12.00 в рамках тематической серии "Kohtumishetked" / "Мгновения встреч" к 440-летию первого упоминания о Тудулинна - поход "Kohtumine Tudulinna oluliste paikadega" / "Знакомство со значимыми местами Тудулинна".
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.