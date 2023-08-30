МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 31.08-07.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 10.00 - Кубок Льва Мигдальского по ориентированию.

* В Нарвском Доме детского творчества в 11.00 - мемориал Леонида Пелешева по быстрым шахматам. Информация: www.maleliit.ee.

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 13.00 - завершающая эстафета XII сезона. Информация: www.sportiv.ee.

* На Кивиылиском стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Nõmme United".

Воскресенье, 3 сентября

* В Айдуском центре водных видов спорта в 9.30 - сапсерфинг: поход на сапбордах. Информация: www.sportiv.ee.

* В Мяэтагузе на трассе для диск-гольфа в 11.00 - финальный этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертая лига: "Püssi SK" / ФК "Järve" - "Kohila Püsivus".

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Jõhvi Phoenix" / "Noova" - ФК "Helios" (Выру).

Вторник, 5 сентября

* В Кохтла-Ярве в 13.00 - серийное соревнование "Kohtla-Järve liigub" / "Кохтла-Ярве двигается"; первый этап. Центр соревнования - на стадионе Ярвеской школы. Информация: www.sportiv.ee.

Четверг, 7 сентября

* В Кивиыли с 16.00 до 18.00 открыт старт этапа четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

* На оздоровительной трассе в Нарва-Йыэсуу в 17.45 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.

РАЗНОЕ

Пятница, 1 сентября

Getter Jaani. Фото: Mardo Männimägi