МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 14.12-21.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Вторник, 19 декабря

* В Кохтла-Ярвеском спортцентре в 14.00 - беседа по итогам года клуба интересующихся спортом и ветеранов спорта "Калева".

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal II".

Среда, 20 декабря

* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 9.30 и 17.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день первый.

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 17.30 - Ида-Вирумааские лыжные вечера по будням.

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Joker" (Раазику).

Четверг, 21 декабря

* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 9.30 и 17.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день второй.

* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Dünamo" (Румму).

РАЗНОЕ

Пятница, 15 декабря

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 12.00 до 18.00 - ярмарка искусства и рукоделия. Плата за место для торговли - 3 и 5 евро. Информация по тел. 5334 0280.

Суббота, 16 декабря

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* На Йыхвиской музыкальной площадке с 10.00 до 15.00 - рождественская ярмарка.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 10.00 до 15.00 - ярмарка искусства и рукоделия. Плата за место для торговли - 3 и 5 евро. Информация по тел. 5334 0280.