МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.02-29.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарва-Йыэсуу - празднование 106-й годовщины Эстонской Республики: 7.10 - поднятие государственного флага в порту Нарва-Йыэсуу и у общественного дома "Ванатаре" в деревне Лаагна, 8.00 - возложение венков к подножию монумента Освободительной войне в Нарва-Йыэсуу, 12.00 - концерт "Ole hoitud, Eesti!" в "Narva-Jõesuu Medical SPA".

* В Тойлаской волости - празднование 106-й годовщины Эстонской Республики: 7.15 - церемония поднятия государственного флага у водопада Валасте и на дворцовой площадке в Оруском парке в Тойла.

* В деревне Пухату на площади в 7.15 - празднование 106-й годовщины Эстонской Республики и поднятие флага.

* В Кохтла-Ярве в 7.20 перед горуправлением - праздничное поднятие флага в честь 106-й годовщины Эстонской Республики, в 10.00 - возложение венков к подножию памятника в честь Ярвеского сражения Освободительной войны.

* В Йыхви - празднование 106-й годовщины Эстонской Республики: 7.21 - церемония поднятия государственного флага на музыкальной площадке, совместное шествие к памятнику генералу Тыниссону и монументу павшим в Освободительной войне, 8.45 - церемония памяти у монумента павшим в Освободительной войне, 10.00 - богослужение в церкви святого Михаила.

* В Люганузеской волости - празднование 106-й годовщины Эстонской Республики: 7.31 - церемония поднятия государственного флага у Майдлаского народного дома, концерт Руты и Руслана Трочинских, 11.00 - богослужение в Люганузеской церкви, возложение венков к подножию памятника Освободительной войне, 14.00 - концерт-акт в Кивиылиском народном доме, выступает Дейв Бентон с дочерями.