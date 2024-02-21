Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 22 по 29 февраля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.02-29.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 22 февраля
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 13.00 - молодежная пьеса о социальных медиа "U-tube". Рекомендуется с 6-го класса. Билет - 16-18 евро.
* В Нарвском Доме детского творчества в 17.00 - концерт, посвященный годовщине Эстонской Республики.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - "Autoritund: Ultima Thule kitarrist Kalle Vilpuu - meie mees Kohtla-Järvelt" / "Авторский час: гитарист "Ultima Thule" Калле Вилпуу - наш человек из Кохтла-Ярве". В канун дня рождения Эстонской Республики участник культовой группы даст публичное интервью в Йыхвиской центральной библиотеке своему однокашнику Эрику Гамзееву и сыграет на гитаре. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Тойласком общественном доме в 19.00 - "Mu kodu nii lihtsalt". Мыслями о доме с помощью слов и музыки делятся учащиеся Тойлаской гимназии. Принимает участие танцевальная группа "Lausa Lust". Вход свободный.
Пятница, 23 февраля
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - концерт-акт Йыхвиской волости, посвященный 106-й годовщине Эстонской Республики: танцевальная труппа "Lausa Lust", группа народного танца Йыхвиской гимназии "Jõhvikas", детский и сводный хор Йыхвиской основной школы, трио мальчиков Йыхвиской гимназии и главный исполнитель - ансамбль "Rüüt". Вход свободный.
Суббота, 24 февраля
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - концерт, посвященный 106-й годовщине Эстонской Республики. Участие принимают Герли Падар и Тынис Леэметс. Вход свободный.
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - концерт "Я живу, любя...". Выступают молодежный вокальный ансамбль "Illusio" и танцевальный коллектив "Ритм". Вход свободный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - IV Международный фестиваль талантов "Magic Fest Narva 2024". Билет - 6 евро.
Воскресенье, 25 февраля
* В Тойласком общественном доме в 17.00 - киновечер "Elu ja armastus" / "Жизнь и любовь". Перед сеансом Леа Ранд сделает небольшой обзор романа А.Х. Таммсааре "Жизнь и любовь" и расскажет об истории создания фильма. Билет - 5-6 евро.
Вторник, 27 февраля
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "Литературная гостиная" с Любовью Валге: "Настоящая сказка для взрослых" и рассказы Б. Минаева, моноспектакль.
* В Сакаском народном доме в 19.00 - киновечер "Elu ja armastus" / "Жизнь и любовь". Перед сеансом Леа Ранд сделает небольшой обзор романа А.Х. Таммсааре "Жизнь и любовь" и расскажет об истории создания фильма. Билет - 5-6 евро.
Среда, 28 февраля
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - вечер фортепианной музыки Стена Лассмана "Kodumaised viisid". Вечер посвящен шедеврам фортепианного творчества Хейно Эллера. Билет - 15-20 евро.
Четверг, 29 февраля
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - монопьеса Андруса Кивиряхка "Aabitsa kukk". В роли Мауно - Лаури Лийв. Билет - 21-23 евро.
СПОРТ
Четверг, 22 февраля
* В Нарве на трассе здоровья "Äkkeküla" в 19.00 - Нарвский ночной лыжный марафон.
Суббота, 24 февраля
* В Нарве в спортцентре "Äkkeküla" в 10.00 - Нарвская лыжная гонка.
* В Вокаском спортхолле в 11.00 - турнир по петанку, посвященный годовщине Эстонской Республики; триплет.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - женская хоккейная лига Эстонии, полуфинал: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Säde" (Тарту).
* На Вокаском стадионе в 12.00 - мемориал Агу Нормака, в 14.00 - этап Ида-Вирумааской лыжной серии.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди мужчин: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" (Таллинн).
* В Силламяэском спорткомплексе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, четвертьфинал: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Narva United FC".
Воскресенье, 25 февраля
* В Нарвском спортцентре в 12.00 - народная лига Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "Narva" - "NGU" (Хальяла).
Четверг, 29 февраля
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, четвертьфинал: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal".
РАЗНОЕ
Четверг, 22 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
* В Шахтерском доме (ул. Кастани, 7, поселок Таммику) в 18.00 - домашний университет Шахтерского дома: Валло Реймаа порассуждает на тему "Mille üle võiks Tammiku elanik uhke olla?" / "Чем может гордиться житель Таммику?". В стоимость участия - 5 евро - входят кофе и пирожное. Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "FB".
Пятница, 23 февраля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 11.00 - концерт "Самое лучшее место на Земле!". Музыкально-танцевальная веселая игровая программа. В программе: песни на эстонском и русском языках, танцы разных народов, конкурсы, викторины, кроссворд и игры со зрителями. Билет - 3,50 евро.
* В Кохтла-Ярве в 11.30 - шествие учебных заведений города Кохтла-Ярве с площади Вирула до стадиона Славянской основной школы, посвященное 106-й годовщине Эстонской Республики; в 12.00 на стадионе начнется совместное мероприятие школ под открытым небом.
Суббота, 24 февраля
* В Нарвской крепости в 7.20 - торжественное поднятие флага, на Гарнизонном кладбище в 8.30 (бесплатный автобус отправляется с Петровской площади в 8.05) - возложение венков к подножию монумента Освободительной войне.
* В Нарва-Йыэсуу - празднование 106-й годовщины Эстонской Республики: 7.10 - поднятие государственного флага в порту Нарва-Йыэсуу и у общественного дома "Ванатаре" в деревне Лаагна, 8.00 - возложение венков к подножию монумента Освободительной войне в Нарва-Йыэсуу, 12.00 - концерт "Ole hoitud, Eesti!" в "Narva-Jõesuu Medical SPA".
* В Тойлаской волости - празднование 106-й годовщины Эстонской Республики: 7.15 - церемония поднятия государственного флага у водопада Валасте и на дворцовой площадке в Оруском парке в Тойла.
* В деревне Пухату на площади в 7.15 - празднование 106-й годовщины Эстонской Республики и поднятие флага.
* В Кохтла-Ярве в 7.20 перед горуправлением - праздничное поднятие флага в честь 106-й годовщины Эстонской Республики, в 10.00 - возложение венков к подножию памятника в честь Ярвеского сражения Освободительной войны.
* В Йыхви - празднование 106-й годовщины Эстонской Республики: 7.21 - церемония поднятия государственного флага на музыкальной площадке, совместное шествие к памятнику генералу Тыниссону и монументу павшим в Освободительной войне, 8.45 - церемония памяти у монумента павшим в Освободительной войне, 10.00 - богослужение в церкви святого Михаила.
* В Люганузеской волости - празднование 106-й годовщины Эстонской Республики: 7.31 - церемония поднятия государственного флага у Майдлаского народного дома, концерт Руты и Руслана Трочинских, 11.00 - богослужение в Люганузеской церкви, возложение венков к подножию памятника Освободительной войне, 14.00 - концерт-акт в Кивиылиском народном доме, выступает Дейв Бентон с дочерями.
* В Алутагузеской волости - празднование 106-й годовщины Эстонской Республики: в 9.30 у памятника Освободительной войне на Тудулиннаском кладбище, в 10.00 у памятника павшим в Освободительной войне в Ийзаку (выступают танцоры "Sigina-Sagina" и барабанщики школы искусств), в 11.00 у мемориального камня в Пагари и в 11.30 на Мяэтагузеском кладбище - возложение венков; в 12.00 - праздничный концерт-акт в Мяэтагузеском народном доме, выступают самодеятельные коллективы Алутагузеской волости.
* От Пагари до Сааболда с 17.00 до 24.00 - безудержное полуночное пиршество на Улице причудской еды. Открыты однодневные рестораны, предлагающие еду и напитки у костра на открытом воздухе перед живым огнем. В Алутагузе открыты кафе: кафе "Põhja-Peipsi" на конюшне мызы Пагари, кафе "Leemekulbi Kiigutaja" в музее Ийзакуского кихельконда, кухня "Päsari" в Кауксиском доме отдыха, ретро-кухня хутора Курро в деревне Куру, "Catering Kene" в Кауксиском пляжном здании, "Prowints" в центре посещений Алутагузеского национального парка. Подробная информация - на страницах "Peipsimaa maitsed" и "Peipsi Toidu Tänav 175 km" в "FB".
Воскресенье, 25 февраля
* На Вокаском стадионе в 11.00 - vastlapäev / Масленица.
Вторник, 27 февраля
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - вечер интеллектуальных игр в стиле "Eesti mäng".
Среда, 28 февраля
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - обсуждение посреди недели. Дискуссионная группа книголюбов: 2024-й - Год богатства культур.
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - медиаклуб эстонского языка.
Четверг, 29 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - мастер-класс по плетению из бумажной лозы. Руководитель - Светлана Зайцева. Плата за материал - 5 евро. Предварительная регистрация по тел. 337 5075.
* В Кийкласком народном доме в 16.30 - високосный день. Играем, лакомимся, мастерим, размышляем.
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