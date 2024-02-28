Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 29 февраля по 7 марта.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.02-07.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 29 февраля
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - монопьеса Андруса Кивиряхка "Aabitsa kukk". В роли Мауно - Лаури Лийв. Билет - 21-23 евро.
Пятница, 1 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: эстонские книги.
* В Кивиылиском народном доме в 18.00 - цирк. Билет - 10 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - концерт Силламяэской музыкальной школы. Вход свободный.
Суббота, 2 марта
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Сказка о забытых вещах", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: конкурс "Nukitsa" ("Мальчик с рожками").
* В Таммикуском народном доме в 13.00 - Ида-вирумааский день вокальных ансамблей и солистов. Совместно с Фредом Рыйгасом. Вход свободный. Информация по тел. 5858 7381.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - праздник народного танца "Puudutus" / "Вдохновение". Билет - 6 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 17.00 - концерт смешанного хора "Capella Veneta". Вход свободный.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт "Jaapani aed" / "Японский сад": ансамбль барабанов тайко (Япония), Эстонский национальный мужской хор, дирижер Микк Юлеоя, Лийзи Койксон (вокал), Раун Юурикас (клавишные), Мартин Петерманн (ударные). Билет - 22-28 евро.
Воскресенье, 3 марта
* В Силламяэ в здании бывшей эстонской школы (ул. Харидузе, 21) в 13.00 - "Tutvuge, teie ämm" / "Здравствуйте, я ваша теща", комедия театра исторических миниатюр "Баскеа" (Нарва). Рекомендуется с 16 лет. Вход свободный.
Понедельник, 4 марта
* В Ийзакуском народном доме в 18.00 - концерт Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF), посвященный Женскому дню: скрипачки-виртуозы Сигрид Куульманн и Кристийна Крийт. В программе: Мяги, Сеппар, Венявский и др. Вход свободный.
Вторник, 5 марта
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки школы вышивки Галины Перовой "Nõela ja niidi laul: tikandi kunst harmoonias" / "Песнь об иголке и нити: искусство вышивки в гармонии". Выставка открыта до 31 марта.
Среда, 6 марта
* В Куртнаском общественном доме в 14.00 - встреча посреди недели. Фильм "Gorikaturist" / "Карикатурист Гори". Билет - 4 евро.
* В парке Нарвской крепости в 16.30 - открытие уличной выставки "Narva 44".
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 19.00 - открытие выставки Павла Ротца "Восхождение к памяти. Материя касания".
Четверг, 7 марта
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт "Koju igatsus" / "Тоска по дому": Эстонский национальный мужской хор, струнный оркестр VHK (Ваналиннаской образовательной коллегии); дирижер Расмус Пуур. В программе: Хярма, Тобиас, Тормис, Кырвитс, Пуур. Билет - 17-22 евро.
СПОРТ
Четверг, 29 февраля
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, четвертьфинал: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal".
Пятница, 1 марта
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - этап открытого чемпионата Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.
Суббота, 2 марта
* В Нарве в центре отдыха и спорта "Äkkeküla" в 11.00 - соревнование по лыжному ориентированию.
* В Кивиыли на стадионе с искусственным газоном в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Tulevik" (Вильянди).
Воскресенье, 3 марта
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 10.30 - 25-й лыжный марафон Тамсалу-Неэрути.
* В Нарве в центре отдыха и спорта "Äkkeküla" в 12.00 - соревнование в рамках "Äkke suusatuur".
* В Вокаском Доме спорта в 16.30 - народная лига по футзалу, четвертьфинал: ФК "Viru Energy" - "Põltsamaa Sport" / "Motiiv".
Среда, 6 марта
* В Нарве в центре отдыха и спорта "Äkkeküla" в 17.30 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.
РАЗНОЕ
Четверг, 29 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - мастер-класс по плетению из бумажной лозы. Руководитель - Светлана Зайцева. Плата за материал - 5 евро. Предварительная регистрация по тел. 337 5075.
* В Кийкласком народном доме в 16.30 - високосный день. Играем, лакомимся, мастерим, размышляем.
Суббота, 2 марта
* Клуб "Ахтме" приглашает на открытые уроки по танцу бачата для начинающих. 17.30-18.45 - "Bachata Lady Style", соло, девушки, цена - 10 евро; 19.00-20.30 - "Bachata-партнеры", цена - 15 евро. С собой взять чистую закрытую обувь, удобную одежду и воду. Адрес: ул. Марди, 6, Кохтла-Ярве. Возраст: 18+. Предварительная регистрация! Количество мест ограничено! Информация и регистрация: info@ahtmeklubi.ee.
Воскресенье, 3 марта
* В Синимяэ - приключенческий поход с историком Валло Реймаа по местам боев. Сбор в Синимяэском музее в 9.00. Расстояние - 16 км. Стоимость участия - 25 евро. Подробная информация на сайте Алутагузеского туристического клуба.
Среда, 6 марта
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - медиаклуб эстонского языка.
Четверг, 7 марта
* В Пагариском общественном доме в 12.00 - "Saame kokku seltsimajas" / "Встретимся в общественном доме": Женский день.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - чайный вечер для творческих людей "Art & Chai". В программе: изготовление украшений из полимерной глины, викторина с призами, чай и сладости. Регистрация обязательна, тел. 336 6169. Количество мест ограничено. Билет - 12 евро.
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