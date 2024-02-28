МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.02-07.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Понедельник, 4 марта

* В Ийзакуском народном доме в 18.00 - концерт Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF), посвященный Женскому дню: скрипачки-виртуозы Сигрид Куульманн и Кристийна Крийт. В программе: Мяги, Сеппар, Венявский и др. Вход свободный.

Вторник, 5 марта

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки школы вышивки Галины Перовой "Nõela ja niidi laul: tikandi kunst harmoonias" / "Песнь об иголке и нити: искусство вышивки в гармонии". Выставка открыта до 31 марта.

Среда, 6 марта

* В Куртнаском общественном доме в 14.00 - встреча посреди недели. Фильм "Gorikaturist" / "Карикатурист Гори". Билет - 4 евро.

* В парке Нарвской крепости в 16.30 - открытие уличной выставки "Narva 44".

* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 19.00 - открытие выставки Павла Ротца "Восхождение к памяти. Материя касания".

Четверг, 7 марта

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт "Koju igatsus" / "Тоска по дому": Эстонский национальный мужской хор, струнный оркестр VHK (Ваналиннаской образовательной коллегии); дирижер Расмус Пуур. В программе: Хярма, Тобиас, Тормис, Кырвитс, Пуур. Билет - 17-22 евро.

СПОРТ

Четверг, 29 февраля

"Jõhvi Phoenix". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, четвертьфинал: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal".

Пятница, 1 марта

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - этап открытого чемпионата Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.

Суббота, 2 марта

* В Нарве в центре отдыха и спорта "Äkkeküla" в 11.00 - соревнование по лыжному ориентированию.