МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 14.03-21.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Воскресенье, 17 марта

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - оперное гала: Анна Саначина (сопрано; Италия) и Гагик Варданян (баритон; Армения), а также Нарвский городской симфонический оркестр, дирижер Анатолий Щура. Билет - 8 и 16 евро.

* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 17.00 - "Кто стучится в дверь ко мне...", интерактивный спектакль для детей младшего возраста Русского театра Эстонии. Билет - 11 евро.

Понедельник, 18 марта

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Nipernaaditalv", спектакль Раквереского театра. Билет - 20-25 евро.

Вторник, 19 марта

* В Йыхвиском концертном доме с 9.40 - Ида-Вирумааский фестиваль школьных театров; день первый. Информация: www.huvikeskus.info.

Среда, 20 марта

* В Йыхвиском концертном доме с 9.30 - Ида-Вирумааский фестиваль школьных театров; день второй. Информация: www.huvikeskus.info.

Четверг, 21 марта

Николай Павленко, журналист и литератор. Фото: Частный архив

* В Йыхвиской библиотеке в 15.00 - презентация книги Николая Павленко "Банный роман герцогини". Принимает участие автор-исполнитель Георгий Георгиевский. Мероприятие на русском языке. Вход свободный. Информация по тел. 337 0444.

* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - читаем стихи с Кайре Вийль.

СПОРТ

Суббота, 16 марта

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 13.00 - Кубок Велло Лилиума по лыжным гонкам.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу среди мужчин, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Tammeka" (Тарту).

Хоккейный матч. Снимок иллюстративный. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди мужчин, полуфинал: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).

Воскресенье, 17 марта