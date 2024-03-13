Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 14 по 21 марта.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 14.03-21.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 14 марта
* В кафе Йыхвиского концертного дома в 14.00 - вручение Вирумааской литературной премии Рейну Рауду за роман "Katkurong". Приятную беседу с лауреатом проведет журналист "Maaleht" Рейн Сикк. Музицирует гитарист и певец Пеэтер Прикс. Полакомимся праздничным пирогом. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - Дню родного языка посвящается: "Ise me ilutegijad". Погрузимся в эстонскую лироэпическую народную поэзию и споем эстонские народные песни. Истории на каннеле представит Хейно Яэгер из Тойла. Вход свободный.
* В Кохтла-Ярве в кафе "Croissant" (Ярвекюла теэ, 79a) в 18.00 - литературно-дискуссионный вечер с Катри Райк, посвященный Дню родного языка. Регистрация - на странице мероприятия в "ФБ".
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - час поэзии: Хейли Конса. Празднуем День родного языка. Презентация нового поэтического сборника. Ханнес и Хендрик Конса добавят музыкального настроения. Выставка иллюстраций поэтического сборника.
Пятница, 15 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: день рассказчиков.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "Литературная гостиная": поэтический вечер с Александром Мартыновым "Марина Цветаева и Анна Ахматова: не просто о любви".
Суббота, 16 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: день рассказчиков.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 15.00 - "Я помню чудное мгновенье...", весенний концерт женского хора "Лада".
Воскресенье, 17 марта
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - оперное гала: Анна Саначина (сопрано; Италия) и Гагик Варданян (баритон; Армения), а также Нарвский городской симфонический оркестр, дирижер Анатолий Щура. Билет - 8 и 16 евро.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 17.00 - "Кто стучится в дверь ко мне...", интерактивный спектакль для детей младшего возраста Русского театра Эстонии. Билет - 11 евро.
Понедельник, 18 марта
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Nipernaaditalv", спектакль Раквереского театра. Билет - 20-25 евро.
Вторник, 19 марта
* В Йыхвиском концертном доме с 9.40 - Ида-Вирумааский фестиваль школьных театров; день первый. Информация: www.huvikeskus.info.
Среда, 20 марта
* В Йыхвиском концертном доме с 9.30 - Ида-Вирумааский фестиваль школьных театров; день второй. Информация: www.huvikeskus.info.
Четверг, 21 марта
* В Йыхвиской библиотеке в 15.00 - презентация книги Николая Павленко "Банный роман герцогини". Принимает участие автор-исполнитель Георгий Георгиевский. Мероприятие на русском языке. Вход свободный. Информация по тел. 337 0444.
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - читаем стихи с Кайре Вийль.
СПОРТ
Суббота, 16 марта
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 13.00 - Кубок Велло Лилиума по лыжным гонкам.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу среди мужчин, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Tammeka" (Тарту).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди мужчин, полуфинал: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).
Воскресенье, 17 марта
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, смешанные пары.
* В Нарвском спортцентре в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по волейболу среди женщин.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди мужчин, полуфинал: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).
Четверг, 21 марта
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 21-й сезон, V круг. Приглашаются команды из трех человек. Новые команды должны зарегистрироваться: huvikeskus@alutagusevald.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 14 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
Пятница, 15 марта
* В бизнес-центре "Narova" с 10.00 до 18.30 образовательно-информационная ярмарка "Ориентир". Билет - 50 центов.
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 18.00 - встреча с путешественником, автостопщиком и туроператором походной серии Вяйно Лайсааром. Вход бесплатный. Открыто кафе. Дополнительная информация: тел. 5342 8705, Леа Ранд.
Суббота, 16 марта
* В Йыхви в опорном доме для детей с особыми потребностями "Päikesekiir" (ул. Сомпа, 5a) в 11.00 - встреча группы поддержки для людей, чьи близкие страдают деменцией. Бесплатно.
* В каминном зале Куремяэской библиотеки в 11.00 - пасхальный мастер-класс Пухатуского общества.
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 13.00 - "Материя касания", мастер-класс Павла Ротца по изготовлению именных кирпичей.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 14.00 - "Сударушкина Масленица". В программе: любимые песни и частушки, танцы и хороводы, игры, конкурсы, театрализованное представление. Билет - 3,50 евро.
* В клубе "Ахтме" (ул. Марди, 6) - открытые уроки по танцу бачата для начинающих: 17.30-18.45 - "Bachata Lady Style", девушки, соло (плата за участие - 10 евро), 19.00-20.30 - "Bachata", партнеры (плата за участие - 15 евро). С собой взять чистую закрытую обувь, удобную одежду и воду. Возраст: 18+. Информация: info@ahtmeklubi.ee.
Воскресенье, 17 марта
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке с 12.00 до 13.30 - Масленица.
* Перед Силламяэским центром культуры в 13.00 - Масленица.
Среда, 20 марта
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" с 12.00 до 16.00 - день донора. Дополнительная информация ЗДЕСЬ.
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - мастерская ловких пальчиков. Плетению из лент обучит Лийви Мёльдер.
* В Куртнаском общественном доме в 14.00 - встреча посреди недели.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - мастер-класс основ лозоплетения из бумаги. Бесплатно. С собой взять длинную спицу и клей PVA. Руководитель Светлана Зайцева.
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - медиаклуб эстонского языка.
Четверг, 21 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.