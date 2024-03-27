МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.03-04.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 28 марта

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - открытие выставки живописи Каарин Аамер под музыку арфы и с песнями. Накрыт кофейный столик. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

* В атриуме Йыхвиской гимназии в 18.00 - школьный концерт "Hõbevalgus" / "Серебряный свет". В программе: выступления учащихся. Вход свободный.

* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Klassis", спектакль Раквереского театра. Билет - 20,50-25,50 евро.

Суббота, 30 марта

* В Йыхвиском концертном доме с 11.00 - танцевальный фестиваль "J-Fest 2024". Билет - 20 евро.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - квест для всей семьи "Охота за яйцами". Регистрация по тел. 336 6169 (до 28 марта). Бесплатное участие.

* В Кохтла-Ярве в Кява (ул. Лилле, 14) в 14.00 - "Talleke" / "Агнец", спектакль христианского кукольного театра. Вход свободный, возможно добровольное пожертвование.

Воскресенье, 31 марта

* В Кохтла-Ярве в Кява (ул. Лилле, 14) в 10.00 - богослужение баптистской церкви на эстонском языке и концерт семейного ансамбля "Eluallikas".

* В Кивиылиском народном доме в 14.00 - "Жизнь с перчинкой", маленькие комедии театра исторических миниатюр "Баскеа" (Нарва). Вход свободный.

* В Нарве в концертном зале "Geneva" - балет "Золушка". Билет - 24,90-44,90 евро.

Вторник, 2 апреля

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 10.30 - открытие XXXIII фестиваля школьных театров "Золотая рыбка - 2024".

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 11.00 и 12.30 - "Sipsik", детский спектакль Курессаареского театра. На эстонском языке. Целевая группа: 4+. Билет - 9 евро.