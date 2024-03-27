Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 28 марта по 4 апреля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.03-04.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 28 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - открытие выставки живописи Каарин Аамер под музыку арфы и с песнями. Накрыт кофейный столик. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В атриуме Йыхвиской гимназии в 18.00 - школьный концерт "Hõbevalgus" / "Серебряный свет". В программе: выступления учащихся. Вход свободный.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Klassis", спектакль Раквереского театра. Билет - 20,50-25,50 евро.
Суббота, 30 марта
* В Йыхвиском концертном доме с 11.00 - танцевальный фестиваль "J-Fest 2024". Билет - 20 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - квест для всей семьи "Охота за яйцами". Регистрация по тел. 336 6169 (до 28 марта). Бесплатное участие.
* В Кохтла-Ярве в Кява (ул. Лилле, 14) в 14.00 - "Talleke" / "Агнец", спектакль христианского кукольного театра. Вход свободный, возможно добровольное пожертвование.
Воскресенье, 31 марта
* В Кохтла-Ярве в Кява (ул. Лилле, 14) в 10.00 - богослужение баптистской церкви на эстонском языке и концерт семейного ансамбля "Eluallikas".
* В Кивиылиском народном доме в 14.00 - "Жизнь с перчинкой", маленькие комедии театра исторических миниатюр "Баскеа" (Нарва). Вход свободный.
* В Нарве в концертном зале "Geneva" - балет "Золушка". Билет - 24,90-44,90 евро.
Вторник, 2 апреля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 10.30 - открытие XXXIII фестиваля школьных театров "Золотая рыбка - 2024".
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 11.00 и 12.30 - "Sipsik", детский спектакль Курессаареского театра. На эстонском языке. Целевая группа: 4+. Билет - 9 евро.
* В Куртнаском общественном доме в 16.00 - творческий час с Венно Лоосааром. Презентация книги "Muinasjuttudesse kadunud" / "Затерянные в сказках". Автор представит отрывки из рассказов и тематическую викторину.
Среда, 3 апреля
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.30 - "Sipsik", детский спектакль Курессаареского театра. На эстонском языке. Целевая группа: 4+. Билет - 9 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - стендап-шоу "Tõnis ja Kait". На сцене - Тынис Нийнеметс и Кайт Калль. Билет - 20-25 евро.
Четверг, 4 апреля
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки пастелей Урмаса Лойге "Värvid meis eneses". Выставка открыта до 30 апреля.
СПОРТ
Четверг, 28 марта
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле - турнир третьего дивизиона группы "B" чемпионата мира по хоккею среди женщин: 15.00 - Израиль - Сингапур, 18.30 - Босния и Герцеговина - Таиланд.
Пятница, 29 марта
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле - турнир третьего дивизиона группы "B" чемпионата мира по хоккею среди женщин: 15.00 - Эстония - Израиль, 18.30 - Босния и Герцеговина - Сингапур.
Суббота, 30 марта
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Diagonaal".
* В Мяэтагузеском холле для метания топора в 12.00 - открытый чемпионат Эстонии в закрытых помещениях по метанию топора.
* В Силламяэ в бассейне "Калев" в 12.00 - "Sillamäe kevad" / "Силламяэская весна", соревнование по плаванию.
* В Кохтла-Ярве в спортцентре в 13.00 - народная лига по баскетболу, четвертьфинал: БК "HITO" - "Enteh".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Nõmme United".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею, встреча за 3-4-е места: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею, 1-я встреча финальной серии: "PSK" (Нарва) - "Välk 494" (Тарту).
Воскресенье, 31 марта
* В Нарвском ледовом холле в 14.00 - чемпионат Эстонии по хоккею, 1-я встреча финальной серии: "PSK" (Нарва) - "Välk 494" (Тарту).
* В Силламяэ на площадке с искусственным газоном стадиона "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - Маардуская городская команда.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": "Narva Trans U21" - ФК "Phoenix" (Йыхви).
РАЗНОЕ
Четверг, 28 марта
* На Йыхвиской музыкальной площадке с 14.00 до 18.00 по случаю 20-летия вступления Эстонии в НАТО и 75-летия НАТО - концерт оркестра британской армии "Pipes and Drums", а также выставка военной техники и снаряжения Сил обороны, "Кайтселийта" и союзных войск. Кроме того, можно будет попробовать еду, приготовленную британскими полевыми поварами, принять участие в активных играх и играх на сообразительность, а также ознакомиться с деятельностью молодежных организаций "Кайтселийта".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
Пятница, 29 марта
* В Ийзакуском народном доме с 10.00 до 14.00 - Ийзакуский пасхальный рынок. Дополнительная информация: www.elulaadikoda.ee.
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 13.00 - "Материя касания", мастер-класс Павла Ротца по изготовлению именных кирпичей.
Воскресенье, 31 марта
* В Пагариском общественном доме в 12.00 - семейный день. Воскресный завтрак с блинчиками. Поделки и игры для детей и взрослых.
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - игровая программа "Приключения в академии волшебства" для детей и их родителей. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
* В Силламяэ у спорткомплекса "Калев" с 14.00 до 18.00 по случаю 20-летия вступления Эстонии в НАТО и 75-летия НАТО - концерт оркестра британской армии "Pipes and Drums", а также выставка военной техники и снаряжения Сил обороны, "Кайтселийта" и союзных войск. Кроме того, можно будет попробовать еду, приготовленную британскими полевыми поварами, принять участие в активных играх и играх на сообразительность, а также ознакомиться с деятельностью молодежных организаций "Кайтселийта".
Среда, 3 апреля
* В Куртнаском общественном доме в 14.00 - встреча посреди недели. Кофейные истории.
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - медиаклуб эстонского языка.
Четверг, 4 апреля
* В Кийкласком народном доме с 18.00 до 20.00 "Nutikas neljapäev" / "Умный четверг". Практическое приготовление пиццы, а также письмо пером и чернилами. Плата за участие - 2 евро.
Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.