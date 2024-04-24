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После заявления министра приход Нарвского Воскресенского собора готовится к закрытию

Северное побережье
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Нарвский Воскресенский кафедральный собор, относящийся к Эстонской православной церкви Московского патриархата.
Нарвский Воскресенский кафедральный собор, относящийся к Эстонской православной церкви Московского патриархата. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Нарве приход Нарвского Воскресенского кафедрального собора Эстонской православной церкви Московского патриархата объявил о готовящемся сокращении кадров на фоне конфликта церкви и МВД. Об этом пишут "Деловые ведомости".

Некоммерческое объединение "Приход Нарвского Воскресенского кафедрального собора Эстонской православной церкви Московского патриархата" подал в Кассу по безработице первичное уведомление о сокращении всех десяти работников, которые работают там по трудовому договору.

Казначей прихода и член правления НКО Андрес Кустола сказал "Деловым ведомостям", что надеется на то, что сокращение все же не потребуется. Дескать, сейчас будущее прихода неясно из-за требования министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса к Эстонской православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату. В случае же отказа государство может закрыть приходы через суд.

- Мы в неведении на сегодняшний день, поэтому и такие меры по сокращению - на всякий случай, чтобы потом поздно не было, чтобы люди не пострадали, если бы их не поставили вовремя на учет, – объясняет Кустола. - Мы заранее сделали извещение в Кассу по безработице. Нужно же будет второе уведомление подавать через какое-то время, и я думаю, что к тому времени мы уже определимся, в каком направлении государство будет двигаться - будет нас или закрывать, или реорганизовывать, или что?

Подробнее - в публикации "Деловых ведомостей".

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