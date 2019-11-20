Авели Уусталу на первом снегу в Финляндии пробилась в двадцатку лучших

На соревнованиях, в которых участвовали сборные Финляндии, России, Норвегии и некоторых других больших лыжных держав, Уусталу показала в квалификации 27-й результат среди 85 участниц, уступив быстрее всех преодолевшей 1,4-километровую трассу россиянке Наталье Непряевой 20 секунд. На два места выше Уусталу оказалась, к примеру, Анита Кирвесниеми, дочь известных финских лыжников Харри и Марьи Лисы Кирвесниеми.

В полуфинал Уусталу, правда, не вышла, однако в своем забеге все же опередила двух конкуренток и заняла 20-е место, став лучшей эстонской лыжницей на этом состязании.

В гонке на 5 километров в субботу Уусталу заняла 52-е место среди 96 участниц.

В квалификации мужского спринта Ване Вяхк показал 55-е время среди ста участников. Завоевавший три серебряные медали как на Олимпийских играх, так и на чемпионатах мира россиянин Александр Большунов опередил его более чем на 18 секунд.