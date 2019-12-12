Суд постановляет: общественность - в слепую зону

Сокрушивший честь и славу финских лыж допинговый скандал прошел не только через СМИ, но и через суд. Я знаю ту историю лучше среднего читателя газеты, так как один мой давний добрый коллега работал в 1990-х годах главным редактором финского агентства новостей STT и больно столкнулся с темой допинга.

А именно: STT задолго до злосчастного ЧМ 2001 года в Лахти опубликовало новость о том, что члены финской сборной употребляли допинг. Началась всеобщая, подстегиваемая задетой национальной гордостью атака на написавшего новость журналиста и главного редактора новостного агентства. Финский союз лыж подал на них в суд якобы за клевету и добился признания журналиста и агентства виновными и взыскания с них штрафа.

После провала в Лахти, когда появились неопровержимые доказательства долговременного и систематического применения кровяного допинга в финском лыжном спорте, суд пошел в противоположном направлении. Спортсмены, руководители сборной и прочие причастные лица были признаны виновными. STT и журналисты в результате отдельного судебного процесса восстановили свое доброе имя и получили компенсацию за понесенный ущерб.

Все эти процессы постоянно находились в центре внимания общественности. Обвиняемым приходилось в суде отвечать на вопросы, общаться с журналистами, давать объяснения и в конце концов - после признания виновными - раскаяться. Желающие могут и сейчас посмотреть документальные фильмы о тех событиях. Речь идет о нелегкой для финнов теме, образно говоря, рушились отдельные жизни. Однако чистка оказалась основательной, и теперь как финские спортсмены-лыжники, так и общество в целом могут двигаться вперед.

В Эстонии сейчас, похоже, иначе. Недавно мы узнали, что Харьюский уездный суд не дает журналистам возможности ознакомиться с томом уголовного дела лыжного тренера Мати Алавера, осужденного за склонение спортсменов к применению допинга.

Сам Алавер виновным себя не признал, но и апелляцию подавать не стал. Да и почему должен был делать это? В соответствии с заключенным с Госпрокуратурой соглашением о наказании, суд приговорил Алавера к лишению свободы на год условно с полуторагодовым испытательным сроком. Кроме того, Алаверу следует оплатить процессуальные расходы в размере 810 евро.

В суде Алавер сказал пару фраз. Долго ему там находиться не пришлось. Суд опубликовал обвинительное заключение из четырех страниц, в тексте которого все имена затушеваны. Суд и прокуратура все же дали журналистам надежду, что по истечении двух недель можно будет прочитать уголовное дело Алавера, это якобы должно компенсировать то, что в связи с согласительным производством общественность держали в слепой зоне.

Дело пошло иначе.