МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.08-03.09

КУЛЬТУРА

Четверг, 27 августа

* В Нарве с 10.00 - фестиваль "Station Narva". Информация: stationnarva.ee.

Пятница, 28 августа

* В Сакаском народном доме в 19.00 - комедия "Plaan B"; на сцене - Кайт Калль. Билеты в предварительной продаже - 10 евро, в день спектакля - 15 евро. Информация по тел. 5301 1031, Ренна.

Суббота, 29 августа

* На площадке Фёренхофа рядом с "Toila SPA" в 12.00 - "Pettsoni ja Finduse rebasejaht", спектакль "Teatribuss".

* У Нарвского спортцентра с 14.00 до 18.00 - отрытие парка "EV100". Информация: www.narva.ee.

* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве (на свежем воздухе) в 15.00 - "Умная мышка - большая шалунишка", спектакль для детей театра "Ильмарине".

* В Нарвском порту с 16.00 до 20.00 - праздник, катание на яхтах и морских шлюпках. Информация: www.narva.ee.

* От Нарва-Йыэсууского краеведческого музея в 17.30 - прогулка с гидом "Kuurordi aeg" / "Курортное время".

* В Михайловской церкви и в музее крепости-церкви в Йыхви с 18.00 до 22.00, в Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца с 18.00 до 23.00, на Полярной мызе Кукрузе с 18.00 до 23.00, в Художественной галерее в Нарве с 18.00 до 23.00, в Нарвской Александровской церкви в 18.30, в Синимяэском музее с 17.00 до 22.00 - ночь музеев "Öös on aega" / "Ночь - время".

Воскресенье, 30 августа

* В парке у Дома культуры "Ругодив" в Нарве в 12.00 - фестиваль "Венок народов Эстонии".

* В Йоаорге в Нарве в 17.30 - молодежный фестиваль "Sommer ends tomorrow".

Четверг, 3 сентября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 16.00 - открытие выставки "Чудо петриковки", подготовленной Украинским музеем.

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - открытие выставки графики Альберта Белякова. Выставка открыта до 30 сентября.

СПОРТ

Четверг, 27 августа

* На Мяэтагузеской и Алутагузеской площадках для диск-гольфа в 9.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу; день третий. Информация: http://discgolfiliit.ee/.

* В Силламяэ с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга спортивного ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas"; спринт. Информация: www.rskjohvikas.ee.

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - 21-й чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; соло.

Пятница, 28 августа

* На Мяэтагузеской площадке для диск-гольфа в 8.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу; день третий. Информация: http://discgolfiliit.ee/.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Järve III" (Кохтла-Ярве).

Суббота, 29 августа

* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - этап открытого чемпионата Йыхви по короне.

* В Йыхвиском общественном дме в 10.00 - "Шахтерский комбайн", рууские шашки.

* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 11.00 - открытый юношеский чемпионат Кохтла-Ярве по легкой атлетике.

* В Йоаорге в Нарве в 14.00 - чемпионат Эстонии по спортивному ориентированию; спринт. Информация: www.orienteerumine.ee.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - "Tammeka U21" (Тарту).

* В Нарва-Йыэсуу в 21.15 - чемпионат Эстонии по спортивному ориентированию ночью. Информация: www.orienteerumine.ee.

Воскресенье, 30 августа