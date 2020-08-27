МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.08-03.09

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 27 августа по 3 сентября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 27 августа
* В Нарве с 10.00 - фестиваль "Station Narva". Информация: stationnarva.ee.
Пятница, 28 августа
* В Сакаском народном доме в 19.00 - комедия "Plaan B"; на сцене - Кайт Калль. Билеты в предварительной продаже - 10 евро, в день спектакля - 15 евро. Информация по тел. 5301 1031, Ренна.
Суббота, 29 августа
* На площадке Фёренхофа рядом с "Toila SPA" в 12.00 - "Pettsoni ja Finduse rebasejaht", спектакль "Teatribuss".
* У Нарвского спортцентра с 14.00 до 18.00 - отрытие парка "EV100". Информация: www.narva.ee.
* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве (на свежем воздухе) в 15.00 - "Умная мышка - большая шалунишка", спектакль для детей театра "Ильмарине".
* В Нарвском порту с 16.00 до 20.00 - праздник, катание на яхтах и морских шлюпках. Информация: www.narva.ee.
* От Нарва-Йыэсууского краеведческого музея в 17.30 - прогулка с гидом "Kuurordi aeg" / "Курортное время".
* В Михайловской церкви и в музее крепости-церкви в Йыхви с 18.00 до 22.00, в Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца с 18.00 до 23.00, на Полярной мызе Кукрузе с 18.00 до 23.00, в Художественной галерее в Нарве с 18.00 до 23.00, в Нарвской Александровской церкви в 18.30, в Синимяэском музее с 17.00 до 22.00 - ночь музеев "Öös on aega" / "Ночь - время".
Воскресенье, 30 августа
* В парке у Дома культуры "Ругодив" в Нарве в 12.00 - фестиваль "Венок народов Эстонии".
* В Йоаорге в Нарве в 17.30 - молодежный фестиваль "Sommer ends tomorrow".
Четверг, 3 сентября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 16.00 - открытие выставки "Чудо петриковки", подготовленной Украинским музеем.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - открытие выставки графики Альберта Белякова. Выставка открыта до 30 сентября.
СПОРТ
Четверг, 27 августа
* На Мяэтагузеской и Алутагузеской площадках для диск-гольфа в 9.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу; день третий. Информация: http://discgolfiliit.ee/.
* В Силламяэ с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга спортивного ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas"; спринт. Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - 21-й чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; соло.
Пятница, 28 августа
* На Мяэтагузеской площадке для диск-гольфа в 8.00 - чемпионат Эстонии по диск-гольфу; день третий. Информация: http://discgolfiliit.ee/.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Järve III" (Кохтла-Ярве).
Суббота, 29 августа
* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - этап открытого чемпионата Йыхви по короне.
* В Йыхвиском общественном дме в 10.00 - "Шахтерский комбайн", рууские шашки.
* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 11.00 - открытый юношеский чемпионат Кохтла-Ярве по легкой атлетике.
* В Йоаорге в Нарве в 14.00 - чемпионат Эстонии по спортивному ориентированию; спринт. Информация: www.orienteerumine.ee.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - "Tammeka U21" (Тарту).
* В Нарва-Йыэсуу в 21.15 - чемпионат Эстонии по спортивному ориентированию ночью. Информация: www.orienteerumine.ee.
Воскресенье, 30 августа
* Народный поход "Познай свой край", Рийгикюла - Ратушная площадь. Сбор в 10.00 у Нарвской ратуши.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* На площадке для петанка на Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку; трио.
* В Нарве (центр соревнований - у ратуши) в 12.00 - чемпионат Эстонии по спортивному ориентированию; спринт. Информация: www.orienteerumine.ee.
* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - ФК "Kuressaare".
* В Паннъярве в 14.00 - завершение IX сезона эстафеты (роликовые коньки/лыжи, велоспорт, бег). Информация в Фейсбуке: "Spordiklubi Jõhvi RS".
* В Нарвском ледовом холле в 15.30 - матч-открытие хоккейного сезона: "PSK" (Нарва) - Нарвская городская команда.
Понедельник, 31 августа
* На Кохтла-Ныммеском стадионе - Кохтла-Ныммеский народный бег: в 18.00 - забег малышей, в 18.10 - старт на 10 км, в 18.15 - старт на 3 км, в 18.20 - старт на 1 км.
* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441.
Среда, 2 сентября
* В Нарва-Йыэсуу в 18.00 - Нарвская среда спортивного ориентирования. Информация: http://narvaorient.blogspot.com/.
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.
* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу: 1/16 и 1/8 финала. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.
Четверг, 3 сентября
* В Варесметса с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга спортивного ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas"; спринт. Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На Кохтла-Ярвеском детском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Järve III" (Кохтла-Ярве) - ФК "Phoenix" (Йыхви).
РАЗНОЕ
Четверг, 27 августа
* В Нарвском колледже Тартуского университета с 9.00 до 18.00 - обсуждение справедливого перехода в Ида-Вирумаа. Информация: https://www.rahandusministeerium.ee/.
Суббота, 29 августа
* На площадке Фёренхофа в Тойла с 10.00 до 16.00 - большая ярмарка в честь окончания лета.
* В Нарвской крепости с 10.00 до 18.00 - фестиваль заготовок "Лето в банку"; день первый. Информация: www.narvamuuseum.ee.
* В клубе "Сомпа" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров, посвященный Дню шахтерв. Выступают танцевальный коллектив "Арабеск" и молодежный вокальный ансамбль "Иллюзио". Билет - 3 евро.
Воскресенье, 30 августа
* В Нарвской крепости с 10.00 до 18.00 - фестиваль заготовок "Лето в банку"; день второй. Информация: www.narvamuuseum.ee.
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