Вт, 17.11.2020
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Авели Уусталу сделала в Финляндии многообещающий первый старт

Уроженка окрестностей Иллука Авели Уусталу хорошо выступила на первом соревновании сезона в Олосе, став на этом соревновании лучшей среди эстонских лыжниц.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Уроженка окрестностей Иллука Авели Уусталу хорошо выступила на первом соревновании сезона в Олосе (Северная Финляндия), уступив в гонке на 5 км классикой входящей в мировую лыжную элиту россиянке Наталье Непряевой всего одну минуту 19 секунд. 

20-летняя Уусталу стала на этом соревновании лучшей среди эстонских лыжниц. Ее тренер Тимо Юурсалу назвал признаком прогресса и то, что в прошлом году Уусталу отстала на этом же соревновании от Непряевой более чем на две минуты. 

Судя по всем предпосылкам, Авели Уусталу должна в предстоящие выходные выйти также на старт этапа Кубка мира по лыжному кроссу, который пройдет в Рука (Северная Финляндия). 

На этапе Кубка мира пройдут три соревнования среди женщин: классический спринт в пятницу, гонка на 10 км "классикой" в субботу и гонка преследования на 10 км вольным стилем в воскресенье. 

Авели Уусталу до сих пор участвовал в этапе Кубка мира среди взрослых только один раз. В январе этого года она заняла 68-е место среди 69 участников в спринте классическим стилем на 1,5 км в Оберстдорфе (Германия). Тогда Уусталу уступила быстрейшей лыжнице в квалификации, россиянке Наталье Непряевой, которая позднее победила и в финале, 31,8 секунды. 

Тимо Юурсалу сказал тогда "Северному побережью", что его ученица не перегорела. "Авели начала очень хорошо: на половине дистанции на вершине второго подъема у нее еще был 50-й промежуточный результат. Но на последнем подъеме силы все-таки иссякли, а в конце она совсем просела. Трасса Кубка мира просто настолько тяжелая", - констатировал он. 

По словам Юурсалу, позитивно то, что на этом соревновании Уусталу смогла увидеть, где находятся лучшие спортсменки мира. "Если есть желание с ними соперничать, то нужно еще много работать. Это была в большей мере учебная поездка, в ходе которой удалось испытать рутину и атмосферу больших соревнований, которая немного отличается от той, что на состязаниях поменьше".

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