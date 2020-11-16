Авели Уусталу сделала в Финляндии многообещающий первый старт

20-летняя Уусталу стала на этом соревновании лучшей среди эстонских лыжниц. Ее тренер Тимо Юурсалу назвал признаком прогресса и то, что в прошлом году Уусталу отстала на этом же соревновании от Непряевой более чем на две минуты.

Судя по всем предпосылкам, Авели Уусталу должна в предстоящие выходные выйти также на старт этапа Кубка мира по лыжному кроссу, который пройдет в Рука (Северная Финляндия).

На этапе Кубка мира пройдут три соревнования среди женщин: классический спринт в пятницу, гонка на 10 км "классикой" в субботу и гонка преследования на 10 км вольным стилем в воскресенье.

Авели Уусталу до сих пор участвовал в этапе Кубка мира среди взрослых только один раз. В январе этого года она заняла 68-е место среди 69 участников в спринте классическим стилем на 1,5 км в Оберстдорфе (Германия). Тогда Уусталу уступила быстрейшей лыжнице в квалификации, россиянке Наталье Непряевой, которая позднее победила и в финале, 31,8 секунды.

Тимо Юурсалу сказал тогда "Северному побережью", что его ученица не перегорела. "Авели начала очень хорошо: на половине дистанции на вершине второго подъема у нее еще был 50-й промежуточный результат. Но на последнем подъеме силы все-таки иссякли, а в конце она совсем просела. Трасса Кубка мира просто настолько тяжелая", - констатировал он.