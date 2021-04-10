ОПРОС ⟩ Нужно ли сделать вакцинацию доступной для всех желающих независимо от возраста?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Инга ПАЛЬМ:

- Нельзя бесконечно держать людей за руку и убеждать их. Многие молодые люди ходят на работу, и у них гораздо больше контактов с людьми. Их вакцинация непременно дала бы эффект. Сейчас уходит огромное количество ресурса просто на убеждение людей, в то время как есть много тех, кто вакцинировался бы, но не может по возрасту.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Хуго МЮЙДЛА:

- Разъяснительная работа пока слабовата. Даже новостные передачи выдают противоречивую информацию о вакцинах, не говоря уж о всевозможных ораторах, которые на самом деле не являются специалистами. Если царит растерянность, то в народе замешательство неизбежно будет еще большим. Да и приглашение и регистрация до сих пор не организованы посильным для возрастной группы образом.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Леана ПЫЛЬД:

- Я не чувствую, чтобы надо мной висела некая черная туча, и поэтому нет чувства, что нужно любой ценой прорваться на вакцинацию, словно это спортивные соревнования за большой приз. Имеющиеся планы составлены специалистами, и если они считают, что первым делом - люди старшего возраста, то пусть так и будет.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Арго КЕЭРМЕ:

- Если людей из целевой группы приходит меньше, чем есть вакцин, то, безусловно, можно бы вакцинировать желающих. В то же время опыт моей семьи показывает, что о систему э-приглашений обламывает зубы и молодой человек. Людьми старшего возраста должен заниматься их семейный врач. Тогда место вакцинации знакомо и контакт лучше.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Рейго НЕГЛАСОН: