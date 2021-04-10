ОПРОС ⟩ Нужно ли сделать вакцинацию доступной для всех желающих независимо от возраста?
Согласно данным статистики вакцинации населения Эстонии по уездам, меньше всего привитых от коронавируса во всех возрастных группах - в Ида-Вирумаа.
Согласно данным статистики вакцинации населения Эстонии по уездам, меньше всего привитых от коронавируса во всех возрастных группах - в Ида-Вирумаа.
- Нельзя бесконечно держать людей за руку и убеждать их. Многие молодые люди ходят на работу, и у них гораздо больше контактов с людьми. Их вакцинация непременно дала бы эффект. Сейчас уходит огромное количество ресурса просто на убеждение людей, в то время как есть много тех, кто вакцинировался бы, но не может по возрасту.
- Разъяснительная работа пока слабовата. Даже новостные передачи выдают противоречивую информацию о вакцинах, не говоря уж о всевозможных ораторах, которые на самом деле не являются специалистами. Если царит растерянность, то в народе замешательство неизбежно будет еще большим. Да и приглашение и регистрация до сих пор не организованы посильным для возрастной группы образом.
- Я не чувствую, чтобы надо мной висела некая черная туча, и поэтому нет чувства, что нужно любой ценой прорваться на вакцинацию, словно это спортивные соревнования за большой приз. Имеющиеся планы составлены специалистами, и если они считают, что первым делом - люди старшего возраста, то пусть так и будет.
- Если людей из целевой группы приходит меньше, чем есть вакцин, то, безусловно, можно бы вакцинировать желающих. В то же время опыт моей семьи показывает, что о систему э-приглашений обламывает зубы и молодой человек. Людьми старшего возраста должен заниматься их семейный врач. Тогда место вакцинации знакомо и контакт лучше.
- Главное - чтобы в сегодняшней ситуации ни одна доза не отправлялась в мусорку. Это основное. Безусловно, специалисты разработали такую программу, что сперва - люди постарше, а затем более молодые возрастные группы, исходя из медицинских исследований и факторов риска. Но если есть возможность, то вакцину обязательно нужно давать и более молодым.