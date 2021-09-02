Алар Карис боролся за строительство здания Нарвского колледжа и против перевода Академии внутренней обороны
Избранный во вторник президентом Эстонии Алар Карис, находясь на прежних должностях, обладал значительным влиянием на жизнь Ида-Вирумаа: будучи ректором Тартуского университета он решал конфликт, возникший с городскими властями Нарвы в связи со строительством нового здания колледжа, и в то же время, являясь госконтролером, боролся, будто лев, против переноса Академии внутренней обороны в Нарву.