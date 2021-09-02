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Алар Карис боролся за строительство здания Нарвского колледжа и против перевода Академии внутренней обороны

В феврале 2008 года ректор Тартуского университета Алар Карис и мэр Нарвы Тармо Таммисте подписали "мирный договор", которым был положен конец длившемуся несколько лет противостоянию со стороны нарвских властей строительству нового здания Нарвского колледжа. В роли фотографа выступал городской секретарь Антс Лийметс, ставший на прошлой неделе мэром Нарвы. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Избранный во вторник президентом Эстонии Алар Карис, находясь на прежних должностях, обладал значительным влиянием на жизнь Ида-Вирумаа: будучи ректором Тартуского университета он решал конфликт, возникший с городскими властями Нарвы в связи со строительством нового здания колледжа, и в то же время, являясь госконтролером, боролся, будто лев, против переноса Академии внутренней обороны в Нарву.

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Тартуский университет и Нарвское горуправление несколько лет воевали в суде из-за разрешения на строительство нового учебного корпуса для колледжа. Городские власти в 2006 году затормозили строительство здания, посчитав его архитектурное решение неприемлемым. В суде победил университет.

"Мирный договор" с нарвскими властями

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