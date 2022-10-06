МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.10-13.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

СПОРТ

Четверг, 6 октября

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 20.00 - баскетбольная лига Ляэне-Вирумаа: "Alutaguse" - "Ilves Transport".

Пятница, 7 октября

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Rock Tartu Terminal".

Суббота, 8 октября

* В Силламяэ в Доме спорта "Калев" в 10.00 - турнир по волейболу, 4vs4.

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день первый.

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - "Sillamäe gümnaasium/Kalev".

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Phoenix" (Йыхви) - "Tarvas" (Раквере).

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).

Воскресенье, 9 октября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день второй.

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - забег вокруг "Äkkeküla".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).

Понедельник, 10 октября

* В Кохтла-Ярве на Ярвеской площадке с искусственным газоном в 20.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Tulevik" (Вильянди).

Вторник, 11 октября

* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: "Narva Trans" - "Kalev" (Таллинн).

Четверг, 13 октября

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 20.00 - баскетбольная лига Ляэне-Вирумаа: "Alutaguse" - "Jakon Ehitus".

РАЗНОЕ

Пятница, 7 октября