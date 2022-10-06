Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 6 по 13 октября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.10-13.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 6 октября
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки работ Ольги Жарковой "Живопись". Выставка открыта до 2 ноября.
Пятница, 7 октября
* В Майдласком народном доме в 13.00 - празднование Дня пожилых людей.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: книги Айно Первик из серии "Паула".
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - концерт "Prantsuse jazz" / "Французский джаз": квартет Жана-Мари Машадо (Франция/Иран). Билет - 15-20 евро.
Суббота, 8 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 в рамках недели хлеба - детская чат-комната тети Реэт "Keda kiita leiva eest?" / "Кого похвалить за хлеб?".
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Дюймовочка", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.
* В Белом зале Нарва-Йыэсууского центра по интересам в 12.00 - конференция и выставка "Adolph Hahn 190" / "Адольф Ган - 190".
* В зале Тойлаской гимназии в 15.00 - праздничное времяпрепровождение, посвященное Дню пожилых людей.
* В Кохтла-Ныммеском народном доме - празднование 70-летия дня народного танца и народного дома Кохтла-Нымме: 16.00 - обсуждение "Rahvatantsu minevik, olevik, tulevik" / "Прошлое, настоящее и будущее народного танца"; 18.00 - праздничный концерт; 20.00 - танцевальный вечер. Бесплатно.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", спектакль театра "Другое небо". Билет - 5 евро.
Воскресенье, 9 октября
* В танцевальном зале Дома культуры "Ругодив" (Нарва) в 17.00 - концерт трио "Senjo".
Среда, 12 октября
* В большом зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - празднование Дня пожилых людей Ида-Вирумаа. В гостях - Тоомас Анни. Билеты (по цене 4 евро) в продаже в Йыхвиском общественном доме (ул. Кооли, 2, Йыхвиская волость). Информация по тел. 5858 7381.
СПОРТ
Четверг, 6 октября
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 20.00 - баскетбольная лига Ляэне-Вирумаа: "Alutaguse" - "Ilves Transport".
Пятница, 7 октября
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Rock Tartu Terminal".
Суббота, 8 октября
* В Силламяэ в Доме спорта "Калев" в 10.00 - турнир по волейболу, 4vs4.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день первый.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - "Sillamäe gümnaasium/Kalev".
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Phoenix" (Йыхви) - "Tarvas" (Раквере).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).
Воскресенье, 9 октября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день второй.
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - забег вокруг "Äkkeküla".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).
Понедельник, 10 октября
* В Кохтла-Ярве на Ярвеской площадке с искусственным газоном в 20.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Tulevik" (Вильянди).
Вторник, 11 октября
* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: "Narva Trans" - "Kalev" (Таллинн).
Четверг, 13 октября
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 20.00 - баскетбольная лига Ляэне-Вирумаа: "Alutaguse" - "Jakon Ehitus".
РАЗНОЕ
Пятница, 7 октября
* В атриуме Синимяэской школы в 18.00 - праздник урожая. Билет предварительно - 2 евро, в день праздника - 5 евро.
Суббота, 8 октября
* В деревне Лаагна Нарва-Йыэсуу с 10.00 - Ванатареская деревенская ярмарка.
* У Куртнаского общественного дома-библиотеки с 11.00 до 14.00 - маленькая осенняя ярмарка.
* В Таммикуском народном доме в 13.00 - праздничное открытие сезона "Sügis käes" / "Осень наступила". Танцы под музыку Андруса Курвитса. Гости. Билеты (по цене 5 евро) в продаже в Йыхвиском общественном доме и Таммикуском народном доме. Информация по тел. 5858 7381, Хели.
Понедельник, 10 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - мастерская "Marie Kondo koristuskunst ja minimalistlik elustiil" / "Искусство уборки и минималистский стиль жизни Мари Кондо", ведущие Кайре Вийль и Ану Пийримаа.
Среда, 12 октября
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 11.00 в рамках Недели взрослого учащегося - урок танца: line-танец с книгой. Руководитель - Хельги Коплиорг.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мягкой игрушки. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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