МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 07.09-14.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 7 по 14 сентября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 7 сентября
* В Нарве на Ратушной площади в 18.00 - открытие фестиваля "Station Narva". Отт Лепланд и Инга Тислар, а также Нарвский городской симфонический оркестр. Подробно: www.stationnarva.ee.
* В тойлаской пожарке в 18.30 - открытие выставки работ художественного проекта общины "Maalime koos" / "Рисуем вместе".
Пятница, 8 сентября
* В Нарве с 14.00 до 04.00 - фестиваль "Station Narva". В Нарвском творческом инкубаторе "OBJEKT": 14.00-18.00 - бизнес-день, 16.00 - открытие художественной выставки "Noor tundmatu" / "Молодое неизвестное". В театральном центре "Vaba Lava": 18.00-00.30 - музыкальная программа. В клубе "Ro-Ro": 00.00-04.00 - афтепати. Фестивальный паспорт - 45 евро, дневной билет - 25 евро. Подробно: www.stationnarva.ee.
Суббота, 9 сентября
* В Нарве с 12.00 до 04.00 - фестиваль "Station Narva": в 12.00 на террасе пляжного здания в Йоаорге и в 13.00 на городской сцене в порту Кулгу (бесплатно), на кухне Нарвской арт-резиденции в 12.00 и 15.00 - обед в японском стиле (35 евро), в ресторане "Valge Kõrvits" в 15.30 - презентация книги Катри Райк "Minu Narva. 10 aastat hiljem" / "Моя Нарва. 10 лет спустя" (бесплатно), в Нарвской арт-резиденции с 16.00 до 18.00 - художественная программа (бесплатно), в театральном центре "Vaba Lava" с 18.00 до 00.30 - музыкальная программа, в клубе "Ro-Ro" с 00.00 до 04.00 - афтепати. Фестивальный паспорт - 45 евро, дневной билет - 25 евро. Подробно: www.stationnarva.ee.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - "Jazz Time Club": трио "Pennar & Friends".
Воскресенье, 10 сентября
* В Нарве с 11.00 до 16.30 - фестиваль "Station Narva": в "VitaTiim" (ул. Тулевику, 7) с 11.00 до 13.00 - завтрак по-нарвски (15 евро), в Нарвской арт-резиденции с 11.00 до 16.00 - гриль и отдых в честь завершения сезона в саду Кренгольма, а также кинопрограмма, на кухне Нарвской арт-резиденции в 12.00 и 15.00 - обед в японском стиле (35 евро). Подробно: www.stationnarva.ee.
* В Тудулиннаском народном доме на II этаже в 12.00 - мероприятие в рамках тематической серии "Kohtumishetked" / "Мгновения встреч" к 440-летию первого упоминания о Тудулинна: встреча в комнате родного края, знакомство с экспозицией и различными материалами.
* На мызе Сака в 14.00 - "Kauneid laule läbi aegade" / "Прекрасные песни сквозь время", концерт Вольдемара Куслапа по случаю дня бабушек и дедушек.
* В Нарве в центре "Fama" в 14.00 - концерт Анне Вески.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - концерт по случаю дня бабушек и дедушек: выступает ансамбль "Перелаз" украинского общества "Два кольоры", уголок рукоделия и танцевальная мастерская, встреча с Виктором Новиковым, автором выставки, работающей последний день.
Вторник, 12 сентября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки "Minu hinge värvid" / "Цвета моей души" Ирины Диус.
СПОРТ
Четверг, 7 сентября
* В Кивиыли с 16.00 до 18.00 открыт старт этапа четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На оздоровительной трассе в Нарва-Йыэсуу в 17.45 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
Пятница, 8 сентября
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - "Jõhvi Phoenix" / "Noova".
* В Тойла в 19.00 - Тойлаский народный бег. Центр соревнований - у спа-отеля "Тойла".
Суббота, 9 сентября
* У Кохтла-Ярвеского горуправления в 11.00 - первое большое соревнование из серии "Кохтла-Ярве, двигайся!": бег, скандинавская ходьба, гонки малышей.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Jõhvi Phoenix" / "Narva Trans" - ФК "Levadia II" (Таллинн).
Среда, 13 сентября
* В Старом городе Нарвы в 18.00 - старт Нарвской среды ориентирования.
Четверг, 14 сентября
* В Кохтла-Нымме с 16.00 до 18.00 открыт старт этапа четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Суббота, 9 сентября
* В Люганузе на деревенской площади в 10.00 - Люганузеская крестьянская ярмарка: 10.30 - Мяэтагузеский духовой оркестр, 12.00 - молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии, 14.00 - спектакль любительского театра Сондаского народного дома.
Среда, 13 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия для взрослых. Информация: тел. 337 0536, Герри Оргма.
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