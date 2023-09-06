МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 07.09-14.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 7 сентября

* В Нарве на Ратушной площади в 18.00 - открытие фестиваля "Station Narva". Отт Лепланд и Инга Тислар, а также Нарвский городской симфонический оркестр. Подробно: www.stationnarva.ee.

* В тойлаской пожарке в 18.30 - открытие выставки работ художественного проекта общины "Maalime koos" / "Рисуем вместе".

Пятница, 8 сентября

* В Нарве с 14.00 до 04.00 - фестиваль "Station Narva". В Нарвском творческом инкубаторе "OBJEKT": 14.00-18.00 - бизнес-день, 16.00 - открытие художественной выставки "Noor tundmatu" / "Молодое неизвестное". В театральном центре "Vaba Lava": 18.00-00.30 - музыкальная программа. В клубе "Ro-Ro": 00.00-04.00 - афтепати. Фестивальный паспорт - 45 евро, дневной билет - 25 евро. Подробно: www.stationnarva.ee.

Суббота, 9 сентября

* В Нарве с 12.00 до 04.00 - фестиваль "Station Narva": в 12.00 на террасе пляжного здания в Йоаорге и в 13.00 на городской сцене в порту Кулгу (бесплатно), на кухне Нарвской арт-резиденции в 12.00 и 15.00 - обед в японском стиле (35 евро), в ресторане "Valge Kõrvits" в 15.30 - презентация книги Катри Райк "Minu Narva. 10 aastat hiljem" / "Моя Нарва. 10 лет спустя" (бесплатно), в Нарвской арт-резиденции с 16.00 до 18.00 - художественная программа (бесплатно), в театральном центре "Vaba Lava" с 18.00 до 00.30 - музыкальная программа, в клубе "Ro-Ro" с 00.00 до 04.00 - афтепати. Фестивальный паспорт - 45 евро, дневной билет - 25 евро. Подробно: www.stationnarva.ee.

* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - "Jazz Time Club": трио "Pennar & Friends".

Воскресенье, 10 сентября