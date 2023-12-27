МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.12-04.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 28 декабря по 4 января.
КУЛЬТУРА
Четверг, 28 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт "Kolm kõla": Яагуп Креэм, Инес, Отт Лепланд. Билет - 29,50-38,10 евро.
Пятница, 29 декабря
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - новогодний концерт ансамбля "Magic Land". Билет - 5 евро.
Суббота, 30 декабря
* В Силламяэ (б. Виру, 39a) в 11.00 и 13.00 - "Näärivana ja Santa Clausi seiklused" / "Приключения Деда Мороза и Санта-Клауса", интерактивный спектакль для детей театра "Другое небо". Билет - 7 евро.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 18.00 - новогодний концерт. Выступает пианистка Ирина Захаренкова.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - новогодний концерт "Eesti Kontsert ": Стен Хейноя (фортепиано), Таллиннский камерный оркестр. В программе: Йозеф Гайдн, Концерт для фортепиано с оркестром №11 ре мажор и Симфония №45 ("Прощальная"). Билет - 17-22 евро.
Четверг, 4 января
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 - концерт "Hüvasti, relvad" / "Прощай, оружие". В программе: вокальный цикл Микаэла Таривердиева на стихи Эрнеста Хемингуэя, "Реквием по моему другу" Збигнева Прайснера. Выступают Эдуард Теэ (слова), Валерия Эргардт (рояль), Остап Ишов (ударные), вокальный ансамбль "Rejoice", Светлана Кекишева (орган), Виктор Костюк (скрипка), Марие Петерсон (виолончель). Билет - 10-15 евро.
СПОРТ
Пятница, 29 декабря
* В Вокаском Доме спорта в 14.00 - ночной баскетбол.
Суббота, 30 декабря
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - "Kopli City".
Понедельник, 1 января
* Перед Йыхвиским концертным домом в 12.00 - новогодний забег.
РАЗНОЕ
Пятница, 29 декабря
* В Тойла в Оруском парке с 13.00 до 16.00 - "Roheline aastalõpp Oru pargis" / "Зеленое окончание года в Оруском парке": открытие недавно построенной зеленой энергетической тропы в Оруском парке, полная энергии мастерская Ааре Баумера, представление научного театра "KVARK". Бесплатно. На место доставят бесплатные автобусы из Нарвы, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви. Подробная информация: loodusegakoos.ee.
* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - новогодний праздник. Танцы под музыку ансамбля "Jupiter", шоу-кабаре "Black Cats". Билет - 20 евро. Бронирование столиков и дополнительная информация: huvikeskus@alutagusevald.ee, тел. 336 6960.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - рождественский вечер для взрослых "Christmas Party". Билет - 30 евро. Бронирование: тел. 5668 4792 (по рабочим дням с 10.00 до 16.00).
Суббота, 30 декабря
* В Майдласком народном доме в 20.00 - новогодний праздник.
* В Вокаском Доме спорта в 20.00 - новогодний праздник. Музыкальное сопровождение от Риво Рехе, танцевальные хиты выбирает DJ AnnaSöötu. Бронирование: Kaisa.Pukk@toila.ee. Билеты предварительно - 12 евро, на месте - 15 евро.
Воскресенье, 31 декабря
* В Нарве на Петровской площади с 17.00 до 01.00 - новогодний праздник.
* В Ийзакуском народном доме в 20.30 - новогодний праздник. Выступает ансамбль "Perfekt". Бронирование столиков: тел. 5886 6418. Билеты предварительно - 10 евро, на месте - 15 евро.
* На Йыхвиской музыкальной площадке в 23.00 - новогоднее диско.
Понедельник, 1 января
* Перед Силламяэским центром культуры в 01.00 - новогодний салют и танцевальная программа. DJ Дмитрий Борисов.
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.