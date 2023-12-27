МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.12-04.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 28 декабря

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт "Kolm kõla": Яагуп Креэм, Инес, Отт Лепланд. Билет - 29,50-38,10 евро.

Пятница, 29 декабря

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - новогодний концерт ансамбля "Magic Land". Билет - 5 евро.

Суббота, 30 декабря

* В Силламяэ (б. Виру, 39a) в 11.00 и 13.00 - "Näärivana ja Santa Clausi seiklused" / "Приключения Деда Мороза и Санта-Клауса", интерактивный спектакль для детей театра "Другое небо". Билет - 7 евро.

Ирина Захаренкова. Фото: PLMF

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 18.00 - новогодний концерт. Выступает пианистка Ирина Захаренкова.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - новогодний концерт "Eesti Kontsert ": Стен Хейноя (фортепиано), Таллиннский камерный оркестр. В программе: Йозеф Гайдн, Концерт для фортепиано с оркестром №11 ре мажор и Симфония №45 ("Прощальная"). Билет - 17-22 евро.

Четверг, 4 января

* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 - концерт "Hüvasti, relvad" / "Прощай, оружие". В программе: вокальный цикл Микаэла Таривердиева на стихи Эрнеста Хемингуэя, "Реквием по моему другу" Збигнева Прайснера. Выступают Эдуард Теэ (слова), Валерия Эргардт (рояль), Остап Ишов (ударные), вокальный ансамбль "Rejoice", Светлана Кекишева (орган), Виктор Костюк (скрипка), Марие Петерсон (виолончель). Билет - 10-15 евро.

СПОРТ

Пятница, 29 декабря

* В Вокаском Доме спорта в 14.00 - ночной баскетбол.

Суббота, 30 декабря

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - "Kopli City".

Понедельник, 1 января